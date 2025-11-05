HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España
Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     
EN VIVO

🔴 LR Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 5 de noviembre

Política

Betssy Chávez nombra como su unico abogado a Raúl Noblecilla: "Goza de mi total confianza"

En un comunicado, Chávez excluye a sus anteriores defensores, César Romero Valdez y Luis Barrenzuela Vite, confiando solamente en Noblecilla para su representación legal.

Betssy Chávez oficializó a Noblecilla como su único abogado | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Betssy Chávez oficializó a Noblecilla como su único abogado | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Tras asilarse en la residencia de la embajada de México, Betssy Chávez hizo pública una comunicación en la que oficializa a Raúl Noblecilla como su único abogado. De esta manera, los miembros del equipo legal de la exprimera ministra, César Romero Valdez y Luis Barrenzuela Vite, dejarán de ser defensores de Chávez en el juicio que se le sigue por el delito de rebelión, tras presuntamente haber participado como coautora en el intento de golpe de Estado llevado a cabo por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"A partir de este momento, mi único abogado defensor será el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, con registro CAL N°41016, quien goza de mi total confianza y en quien deposito plenamente mi representación y defensa", se lee en el mensaje firmado por Chávez Chino, compartido por Noblecilla en sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

lr.pe

El ahora único abogado defensor de la también excongresista aceptó ejercer como su representante legal exclusivo: "Agradezco la confianza y la inquebrantable amistad que me une con Betssy Chávez, quien ha decidido que asuma en forma exclusiva su defensa. Me reafirmo en seguir dando batalla contra esta dictadura y su sistema de justicia, secuestrado por los poderosos de siempre, los que persiguen, encarcelan y asesinan al pueblo", indicó a través de sus redes sociales.

Actualmente, Chávez Chino se encuentra a la espera de que el Gobierno oficialice si se otorgará o no el salvoconducto que permita su traslado a México en calidad de asilada.

PUEDES VER: Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

lr.pe

Exministro de Relaciones Exteriores asegura que habría efectos negativos si no se otorga salvoconducto a Chávez

En el programa Arde Troya de La República, el excanciller e internacionalista Miguel Rodríguez Mackay advirtió sobre los posibles efectos diplomáticos que enfrentaría Perú si se negara a otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México. Según Rodríguez Mackay, en ese caso el país recibiría críticas internacionales por incumplir tanto la Convención de Caracas como su propia Constitución, lo que afectaría aún más su ya deteriorada imagen en el plano internacional.

PUEDES VER: César Combina: Poder Judicial ordena ubicación y captura de excongresista por ausentarse en juicio

lr.pe

El exministro comparó la situación con el caso brasileño de Nadine Heredia, a quien se le concedió el salvoconducto sin que ello provocara rupturas diplomáticas. Subrayó que, a diferencia de aquel precedente, la actual tensión entre Perú y México contribuye a socavar la credibilidad del país en la comunidad internacional. Asimismo, explicó que el asilo otorgado por la Embajada mexicana a Chávez conlleva la obligación del Estado peruano de expedir un salvoconducto para permitir su salida del país, tal como lo establecen tanto el tratado internacional como la Constitución peruana.

Sobre el reciente rompimiento diplomático entre Perú y México, Rodríguez Mackay detalló que existen dos tipos de relaciones entre los Estados: la política o diplomática, que opera a nivel máximo, y la administrativa o consular, que tiene funciones distintas. Aclaró que, actualmente, solo se mantiene la relación consular, ya que la vinculación política ha cesado. En ese contexto, señaló que la presencia de Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México, pierde relevancia jurídica y política, por lo que no sorprende la fecha establecida para su salida del territorio peruano.

Notas relacionadas
Gobierno decidirá si otorga salvoconducto a Betssy Chávez este viernes tras asilo en la Embajada de México

Gobierno decidirá si otorga salvoconducto a Betssy Chávez este viernes tras asilo en la Embajada de México

LEER MÁS
Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

LEER MÁS
Le cortan el micrófono a Castillo tras saludar a presidenta de México por asilo a Betssy Chávez: "Por su respeto a los derechos..."

Le cortan el micrófono a Castillo tras saludar a presidenta de México por asilo a Betssy Chávez: "Por su respeto a los derechos..."

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

LEER MÁS
César Combina: Poder Judicial ordena ubicación y captura de excongresista por ausentarse en juicio

César Combina: Poder Judicial ordena ubicación y captura de excongresista por ausentarse en juicio

LEER MÁS
Populismo en el Congreso: en una semana se han creado otras 6 universidades y ya van 47 nuevas en solo 4 años

Populismo en el Congreso: en una semana se han creado otras 6 universidades y ya van 47 nuevas en solo 4 años

LEER MÁS
Caso Trvko: habla testigo clave y nuevo video confirman al menos cinco disparos de Magallanes

Caso Trvko: habla testigo clave y nuevo video confirman al menos cinco disparos de Magallanes

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Jorge del Castillo, Garrido Lecca y 13 precandidatos del APRA rumbo a Elecciones 2026: ¿cuándo se conocerá al candidato oficial?

Jorge del Castillo, Garrido Lecca y 13 precandidatos del APRA rumbo a Elecciones 2026: ¿cuándo se conocerá al candidato oficial?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministro de Defensa de Rusia sugiere a Putin a activar pruebas nucleares de inmediato frente a amenaza de Estados Unidos

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025