Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
     
JNJ escuchará pedidos de reconsideración presentados contra la decisión de no vacar a Gino Ríos

La audiencia se desarrollará el lunes 10 de noviembre. IDL y representantes de organizaciones feministas argumentarán los motivos por los que se debería reevaluar la resolución que blindó a Ríos Patio.




El 9 de septiembre último, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó el pedido de vacancia solicitado contra su presidente, Gino Ríos, por contar con una sentencia por violencia familiar en agravio de su ex esposa. Ante esta decisión, IDL y otras cinco organizaciones feministas presentaron pedidos de reconsideración los cuales serán escuchados por la JNJ el próximo lunes 10 de noviembre a las 9.00 a.m.

Se trata de una audiencia pública y presencial que se desarrollará en el primer piso de la JNJ. Quienes presentaron la reconsideración tendrán 10 minutos para fundamentar su postura frente a seis miembros titulares de la JNJ.

La representación jurídica de IDL, integra a las abogadas Cruz Silva, Angela Villón y María Gonzales, mientras que las cinco organizaciones feministas son: Demus, Promsex, Cladem, Flora Tristán y Manuela Ramos.





IDL advierte que resolución que blindó a Gino Ríos presentaría fallas

Si bien tanto Instituto de Defensa Legal como las cinco organizaciones feministas comparten el argumento central de que la sentencia contra Gino Ríos lo convierte una persona incompatible con el cargo, desde IDL centrarán su presentación del lunes 10 en tres razones por las cuales la resolución que rechaza la vacancia del presidente de la JNJ carece de validez jurídica y debería reevaluarse.

El primero de ellos es indebida motivación respecto de los argumentos del pedida de vacancia, es decir, no se ha dicho con claridad por qué se reflejan todos los argumentos que en su momento se presentaron. El segundo, es que hubo un análisis constitucional, sino sobre todo netamente penalista, que no es el caso. El tercero y último, es que desconoce la calidad de cosa juzgada de una sentencia, lo cual, explica Silva, "es grave porque violenta la independencia judicial y la vinculatoriedad de las sentencias en el país".

Tras la presentación de los argumentos el lunes 10, la JNJ podría aceptar la reconsideración y aceptar la vacancia de Ríos Patio o rechazar la reconsideración y mantenerlo en su puesto.



"(Desde IDL) Consideramos que es una gran oportunidad para la Junta de nos seguir identificándose con un centro de poder que no tiene control y que es un riesgo para los jueces y fiscales, que se muestre como una institución que respeta las sentencias juridiciales y está contra cualquier tipo de violencia. Es una oportunidad para que se deshagan de esa imagen", anotó la abogada sobre las expectativas del caso.

Añadió, sin embargo, que reconocen que "es un caso vinculado directamente con la política y los intereses de impunidad de las causas que ve la Junta. Es un caso políticamente difíciles porque están involucrados personajes cuyos partidos políticos buscan ganar las siguientes elecciones y que, además, tienen investigaciones".



IDL litigará el caso tanto a nivel nacional como internacional

Frente a todo ello, Silva aclara que no abandonarán el caso, sino que litigarán. "No solo vamos a litigar a nivel nacional sino que pondremos de aviso a las instancias internacionales. El hecho que una institución desconoce la cosa juzgada de una sentencia es una situación que no se puede tolerar", anotó.

Respecto a las instancias internacionales a las que notificarán de la reconsideración del 10 de noviembre estas son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados.

