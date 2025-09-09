HOYSuscripcion LR Focus

JNJ blinda a Gino Ríos Patio y lo mantiene en la presidencia pese a denuncia por violencia familiar

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió sostener en la presidencia a Gino Ríos Patio, pese a que recae sobre él una denuncia por violencia familiar. El magistrado presentaba tres solicitudes de vacancia de los parlamentarios Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña.

Gino Rios Patio permanecerá en la presidencia. Foto: composición LR
Gino Rios Patio permanecerá en la presidencia. Foto: composición LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió blindar a su presidente, Gino Ríos Patio, y mantenerlo en el cargo pese a la sentencia firme que pesa en su contra por violencia familiar. Solo dos magistrados, Francisco Távara y Germán Serkovic, se pronunciaron a favor de apartarlo, mientras que los otros cuatro miembros, María Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo, optaron por respaldarlo.

Desde el Congreso de la República se presentaron tres solicitudes de vacancia, impulsadas por los legisladores Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña, las cuales fueron remitidas a la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera. A estos pedidos se añadieron también los planteados por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

PUEDES VER: Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas

Noticia en desarrollo...

