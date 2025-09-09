JNJ blinda a Gino Ríos Patio y lo mantiene en la presidencia pese a denuncia por violencia familiar
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió sostener en la presidencia a Gino Ríos Patio, pese a que recae sobre él una denuncia por violencia familiar. El magistrado presentaba tres solicitudes de vacancia de los parlamentarios Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña.
- Delia Espinoza rechaza intento de suspensión de la JNJ: "No tienen facultad para decidir quién es fiscal de la Nación"
- JNJ propone suspender a Delia Espinoza por 6 meses en el cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió blindar a su presidente, Gino Ríos Patio, y mantenerlo en el cargo pese a la sentencia firme que pesa en su contra por violencia familiar. Solo dos magistrados, Francisco Távara y Germán Serkovic, se pronunciaron a favor de apartarlo, mientras que los otros cuatro miembros, María Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo, optaron por respaldarlo.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Desde el Congreso de la República se presentaron tres solicitudes de vacancia, impulsadas por los legisladores Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña, las cuales fueron remitidas a la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera. A estos pedidos se añadieron también los planteados por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
PUEDES VER: Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas
Noticia en desarrollo...