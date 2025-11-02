"Reponga a Delia Espinoza", "Acato, pero le abro otra investigación": Carlincatura retrata las disputas judiciales para su reposición
La caricatura de hoy expone las decisiones de las autoridades que se dan en torno a la reposición de la exfiscal de la Nación.
- El cerco de la JNJ sobre Delia Espinoza: nueva investigación por incumplir orden de reincorporación a fiscal
- Delia Espinoza: PJ concede apelación a la JNJ sobre levantamiento de suspensión en su contra
La Carlincatura de hoy, domingo 2 de noviembre, retrata las disputas y decisiones judiciales que se dan en medio de la reposición de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. Asimismo, el caricaturista muestra a dos autoridades meciéndose mientras uno pide que la reponga y otro dice que acata la decisión, pero le abre otra investigación.
Caricatura política de Carlincatura del 2 de noviembre de 2025