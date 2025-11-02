HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

"Reponga a Delia Espinoza", "Acato, pero le abro otra investigación": Carlincatura retrata las disputas judiciales para su reposición

La caricatura de hoy expone las decisiones de las autoridades que se dan en torno a la reposición de la exfiscal de la Nación.

Carlincatura de hoy, domingo 2 de noviembre, sobre la reposición de la exfiscal de la Nación. Foto: Composición/LR
Carlincatura de hoy, domingo 2 de noviembre, sobre la reposición de la exfiscal de la Nación. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 2 de noviembre, retrata las disputas y decisiones judiciales que se dan en medio de la reposición de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. Asimismo, el caricaturista muestra a dos autoridades meciéndose mientras uno pide que la reponga y otro dice que acata la decisión, pero le abre otra investigación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Caricatura política de Carlincatura del 2 de noviembre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 2 de noviembre de 2025

Notas relacionadas
El cerco de la JNJ sobre Delia Espinoza: nueva investigación por incumplir orden de reincorporación a fiscal

El cerco de la JNJ sobre Delia Espinoza: nueva investigación por incumplir orden de reincorporación a fiscal

LEER MÁS
Delia Espinoza: PJ concede apelación a la JNJ sobre levantamiento de suspensión en su contra

Delia Espinoza: PJ concede apelación a la JNJ sobre levantamiento de suspensión en su contra

LEER MÁS
Tomás Gálvez ordena el retiro de vehículos oficiales a Delia Espinoza

Tomás Gálvez ordena el retiro de vehículos oficiales a Delia Espinoza

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

LEER MÁS
Fernán Altuve: “El fujimorismo ha devenido en una derecha populista, en el sentido más simplón y ramplón”

Fernán Altuve: “El fujimorismo ha devenido en una derecha populista, en el sentido más simplón y ramplón”

LEER MÁS
Partido de gobierno aprobó más de S/3,000 millones contra las protestas

Partido de gobierno aprobó más de S/3,000 millones contra las protestas

LEER MÁS
Hospitales de alta complejidad siguen paralizados bajo la gestión de Sinohydro, la empresa china que Boluarte dejó como herencia

Hospitales de alta complejidad siguen paralizados bajo la gestión de Sinohydro, la empresa china que Boluarte dejó como herencia

LEER MÁS
Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y los precandidatos que ya se mueven rumbo a las elecciones 2026

Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y los precandidatos que ya se mueven rumbo a las elecciones 2026

LEER MÁS
James Robinson, Premio Nobel de Economía, sobre régimen de Fujimori: "Fue un retroceso para el Perú"

James Robinson, Premio Nobel de Economía, sobre régimen de Fujimori: "Fue un retroceso para el Perú"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025