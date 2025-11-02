Carlincatura de hoy, domingo 2 de noviembre, sobre la reposición de la exfiscal de la Nación. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 2 de noviembre, retrata las disputas y decisiones judiciales que se dan en medio de la reposición de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. Asimismo, el caricaturista muestra a dos autoridades meciéndose mientras uno pide que la reponga y otro dice que acata la decisión, pero le abre otra investigación.

