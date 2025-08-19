HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Política

JNJ admite a trámite pedido de vacancia contra Gino Ríos por denuncia de violencia familiar

Pese a ser un tema de agenda pública, la audiencia se realizó de manera reservada.

Gino Rios habría incumplido Ley Orgánica de la JNJ. Foto: composición LR
Gino Rios habría incumplido Ley Orgánica de la JNJ. Foto: composición LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) admitió a trámite el pedido de vacancia contra su presidente Gino Ríos Patio por haber asumido el cargo, pese a la denuncia de violencia familiar en su contra. La audiencia se realizó de manera reservada. La audiencia se realizó de forma reservada este 19 de agosto.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Tras el destape de la sentencia por violencia familiar, a inicios de agosto, desde el Congreso se presentaron un total de tres pedidos de vacancia correspondientes a los parlamentarios Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña. Los tres oficios estuvieron dirigidos a la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera.

Los legisladores sustentaron sus pedidos citando el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Junta, en el cual se determina que "si uno de sus miembros se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 11, la Junta Nacional de Justicia procede a su separación por vacancia, bajo la responsabilidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de conformidad con lo previsto en el Título VI de la presente ley".

Notas relacionadas
Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

LEER MÁS
JNJ: Expedientes sobre Keiko Fujimori y Patricia Benavides figuran entre los 1.200 archivos desaparecidos

JNJ: Expedientes sobre Keiko Fujimori y Patricia Benavides figuran entre los 1.200 archivos desaparecidos

LEER MÁS
Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, regresó al Ministerio Público en medio de cuestionamientos

Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, regresó al Ministerio Público en medio de cuestionamientos

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo inscribe su partido 'Todo con el Pueblo': expresidente oficializó su agrupación ante el JNE

Pedro Castillo inscribe su partido 'Todo con el Pueblo': expresidente oficializó su agrupación ante el JNE

LEER MÁS
Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

LEER MÁS
Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

LEER MÁS
Martín Vizcarra reaparece durante audiencia tras dictarse prisión preventiva en su contra: "Espero que se pueda revertir"

Martín Vizcarra reaparece durante audiencia tras dictarse prisión preventiva en su contra: "Espero que se pueda revertir"

LEER MÁS
Tribunal Constitucional mantiene vigentes las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo

Tribunal Constitucional mantiene vigentes las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo

LEER MÁS
Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver Real Madrid vs Osasuna HOY EN VIVO por la fecha 1 de LaLiga de España?

Influencers sobreviven a brutal choque de auto contra restaurante de EEUU mientras grababan su cena: "Pudo ser nuestra última comida"

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota