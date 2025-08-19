JNJ admite a trámite pedido de vacancia contra Gino Ríos por denuncia de violencia familiar

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) admitió a trámite el pedido de vacancia contra su presidente Gino Ríos Patio por haber asumido el cargo, pese a la denuncia de violencia familiar en su contra. La audiencia se realizó de manera reservada. La audiencia se realizó de forma reservada este 19 de agosto.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Tras el destape de la sentencia por violencia familiar, a inicios de agosto, desde el Congreso se presentaron un total de tres pedidos de vacancia correspondientes a los parlamentarios Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña. Los tres oficios estuvieron dirigidos a la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera.

Los legisladores sustentaron sus pedidos citando el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Junta, en el cual se determina que "si uno de sus miembros se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 11, la Junta Nacional de Justicia procede a su separación por vacancia, bajo la responsabilidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de conformidad con lo previsto en el Título VI de la presente ley".