Presidente del JNJ amenazó a su exesposa: “Ten cuidado, la miseria humana nunca triunfa”

En un principio Gino Ríos Patio pretendió conseguir el divorcio de su esposa Obdulia Gildemeister Ducato por la causal de “abandono injustificado del hogar conyugal, separación de hecho y otros”, con el evidente propósito de evadir el verdadero motivo. Por esta razón, la madre de sus dos hijos contravino a Ríos e interpuso una demanda de disolución matrimonial por la causal de violencia psicológica, adjuntando evidencia documental sobre la conducta del actual titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La Comisión Especial para la elección de los miembros de la JNJ, bajo la presidencia del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, al momento de interrogar a Gino Ríos sólo formuló una pregunta genérica y nunca pidió el expediente de este caso. De haberlo hecho, la comisión pudo haber obtenido suficiente información para evitar la designación de Ríos.

Entre la documentación que ofreció Obdulia Gildemeister como prueba para solicitar el divorcio por la causal de violencia psicológica, se cuentan tres cartas notariales amenazantes que le remitió Gino Ríos que contienen brutales expresiones que exponen una conducta que la Comisión Especial no se preocupó en averiguar, “por decoro”, como ha declarado el defensor Josué Gutiérrez

Debe recordarse que Gino Ríos Patio aceptó el fallo judicial. No fue archivado, como ha sugerido el defensor del Pueblo.

“(Eres) infantil psico-dependendiente de sus padres, mujer mitómana, fría y cruel. Has arrastrado a nuestros hijos a una tensión que va a ser nefasta, poniéndolos contra su padre para que vean cómo se destruyen en un proceso judicial”, escribió en una de las cartas notariales que le envió a su exesposa para presionarla a que acceda al divorcio por la causal de abandono de hogar, algo que no era cierto.

Registro judicial de las cartas notariales de Gino Ríos dirigidas a su exesposa Obdulia Gildemeister. Foto: La República

De puño y letra

“Entonces una vez más demostraste tu hipocresía. Todo febrero pasó Rodrigo (el hijo menor) conmigo con tu autorización (…) Y tú ya habías presentado la demanda y eso te pinta de cuerpo entero. Ten cuidado, la miseria humana nunca triunfa. Y tus mentiras se descubrirán ante el juez”, insistió Ríos en sus cartas notariales, pretendiendo responsabilizar de todo a Obdulia Gildemeister.

La idea del presidente de la JNJ era torcer la voluntad de su exmujer, agrediéndola violentamente con falsas acusaciones. Le endilga la tragedia de un matrimonio roto, y de las consecuencias de esta disolución sobre sus hijos, a Obdulia Gildemeister, quien frecuentemente era maltratada por el abogado. Durante los hechos, Ríos actuaba como procurador público.

Eso es lo que dicen sus propios escritos.

“Tus evaluaciones psiquiátricas, reales o simuladas, pues ya no se puede saber, son como consecuencia del rompimiento matrimonial”, redactó en una de las cartas a Obdulia Gildemeister.

Por si fuera poco, la acusaba de aprovecharse de su vida profesional, dando a entender que no hacía nada, que no aportaba nada en el hogar. Un discurso machista muy frecuente. Por eso, en la demanda de divorcio, le exigió dinero. Una suerte de CTS por los años de matrimonio.

“Iniciaste la expoliación del fruto de mi trabajo y ahora quienes poner a mis hijos en mi contra. Rodrigo ya se dio cuenta, Mariana en unos años más”, la amenazó.

Por supuesto, la trató de farsante, de alucinada, de loca: “Hasta dónde llegará tu obsesión (que) me pides que te deje de presionar, cuando solo estoy ejerciendo mi derecho. En cambio, tú mientes todo el tiempo. Me demandas injustificadamente y no quieres que me defienda”.

Amenazas, violencia verbal, amedrentamiento de Ríos hacia su excónyuge, según el expediente judicial. Foto: La República

“Eres una mentira completa"

En su afán de humillar, avergonzar y perturbar a su excónyuge, Gino Ríos atacó la devoción católica de Obdulia Gildemeister. Sorprendente, porque Ríos se considera un católico practicante.

“Si crees en Dios, debe de estar muy enojado contigo porque has hecho de tu vida una mentira completa y haces daño aunque digas que no. Es tu intención mentir para seguir dañando a una persona. Es malo, lo que demuestra que tu supuesta religiosidad es una farsa”, escribió a su exesposa.

El juez Lorenzo Barturén Becerra concedió a Obdulia Gildemeister el divorcio por la causal de violencia psicológica y rechazó la demanda de Gino Ríos que solicitó lo mismo por la causal de abandono del hogar conyugal. Foto: La República

Sentencia confirmada

Ante semejantes evidencias, el juez Lorenzo Barturén Becerra concedió el divorcio a Obdulia Gildemeister Ducato por la causal de violencia psicológica, desechando la demanda de Gino Ríos Patio que exigió lo mismo por la causal de “abandono injustificado del hogar conyugal”, el 20 de mayo de 2011.

Pocos meses después, el 23 de agosto del mismo año, la Primera Sala Especializada de Familia, integrada por los jueces Luz Capuñay Chávez, Carmen Cabello Matamala y Sonia Váscones Ruíz, confirmó la decisión del magistrado Lorenzo Barturén, quedando claro que la motivación del divorcio es la violencia psicológica ejercida por Gino Ríos Patio en agravio de quien fuera su cónyuge, Obdulia Gildemeister Ducato.

El 13 de octubre de 2011, al no haber apelado, o impugnado, o reconvenido la sentencia por parte del presidente de la JNJ, esta quedó completamente consentida.