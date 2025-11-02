La congresista de izquierda fue captada mientras su asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral. Foto: Composición/LR

La Comisión de Ética del Congreso evaluará la denuncia de oficio contra Lucinda Vásquez este lunes 3 de noviembre a las 4 de la tarde. El motivo es por el reportaje periodístico emitido el último 26 de octubre, en el que el asesor de Vásquez Vela es captado cortándole las uñas de los pies en horario laboral.

Hace unos días el presidente de la comisión, Elvis Vergara (Acción Popular) solicitó que se ponga en agenda el tema para que se pueda iniciar una investigación. De esta manera, la exintegrante de la bancada de Perú Libre y hoy Juntos por el Perú–Voces del Pueblo podría afrontar una indagación en su contra.

En la misma sesión también se evaluará el expediente N.°216-2024-2025/CEP-CR, seguido contra la parlamentaria por un supuesto recorte de sueldos a sus extrabajadores. "Esto se agrava de todas maneras. La señora Lucinda, el día lunes, está citada precisamente para una audiencia sobre su otro proceso. Por ello, será pertinente que también se aborde el tema de este reportaje ese mismo día", declaró Vergara el pasado 27 de octubre.

Es importante señalar que este no fue el único incidente relacionado con la congresista. Imágenes difundidas por el programa dominical Cuarto Poder muestran a otro de sus asesores presuntamente cocinando para ella durante el horario laboral del Parlamento.

Agenda de la Comisión de Ética para el lunes 3 de noviembre

Lucinda Vásquez se pronuncia

El último 28 de octubre, a través de un comunicado, la congresista Lucinda Vásquez, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, se pronunció sobre el reportaje emitido por 'Cuarto Poder', en el que se observa a sus asesores cortándole las uñas de los pies. La parlamentaria rechazó las acusaciones y afirmó que se trata de una "venganza" por parte de excolaboradores de su despacho.

"Esta situación demuestra de manera significativa un ataque sin precedente que busca generar zozobras en mi entorno y pánico a la ciudadanía, toda vez que viene siendo ingeniado por extrabajadores de mi despacho que no les permití aprovecharse para cumplir sus necesidades personales de índole político", expresó

Comunicado de la congresista Lucinda Vásquez

Asesor de congresista Lucinda Vásquez, tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Edward Rengifo Pezo, asesor de la congresista Lucinda Vásquez, rompió su silencio en una entrevista con RPP tras ser fotografiado cortándole las uñas de los pies a la parlamentaria en su despacho congresal.

Rengifo Pezo rechazó las acusaciones de mal uso del tiempo, calificándolas de "completamente falsas". Justificó su acción como un "acto humanitario" de solidaridad y empatía, explicando que decidió asistir a la congresista debido a su delicado estado de salud, ya que ella "tiene cáncer avanzado".

"Son totalmente falsas. Pero lo que yo quiero decir antes de poner, quiero dar el tema humanitario. ¿Qué acción tomaría si usted viera una persona que está cojeando, que tenga ciertas, digamos, molestias? Entonces, uno por empatía, uno por un tema de humanidad, lo que hace es acercarte y preguntarte a esa persona qué es lo que tiene", enfatizó.