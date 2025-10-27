Lucinda Vásquez: Comisión de Ética investigará a congresista captada en sesión de pedicura por su asesor

Lucinda Vásquez será investigada por la Comisión de Ética del Congreso de la República | Composición: LR.

La Comisión de Ética iniciará una investigación contra la congresista Lucinda Vásquez. Así lo dio a conocer Elvis Vergara (Acción Popular), presidente de dicho grupo parlamentario, durante una entrevista con RPP. Vásquez será investigada por presuntas acciones indebidas, luego de que se revelara que uno de sus asesores le cortaba las uñas de los pies. Se espera que la indagación determine qué faltas habría cometido la parlamentaria al suscitarse estos hechos.

“Para poder iniciar una investigación se debe contar con un acuerdo. Lo voy a solicitar, en todo caso, en la sesión de la comisión del día lunes, para que se apruebe dicho acuerdo y se dé inicio a la investigación”, señaló el legislador ante la emisora radial. De esta manera, confirmó que el proceso contra la exintegrante de Perú Libre y actual miembro de la bancada Juntos por el Perú–Voces del Pueblo se iniciará próximamente.

Vergara recordó que su colega parlamentaria ya es investigada por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. El representante de Acción Popular indicó que este nuevo caso agrava su situación: “Hay que tener en cuenta que la señora Lucinda Vásquez tiene un proceso en Ética ya, por otro tema distinto. Entonces, esto se agrava de todas maneras. La señora Lucinda, el día lunes, está citada precisamente para una audiencia sobre su otro proceso. Por ello, será pertinente que también se aborde el tema de este reportaje ese mismo día”, afirmó.

Vale recordar que este no fue el único hecho cuestionable atribuido a la congresista. Imágenes difundidas por el dominical Cuarto Poder muestran cómo otro de sus asesores se encargaba presuntamente de cocinarle durante el horario laboral.

Lucinda Vásquez tras revelarse donde asesor le corta las uñas: "No obligo a nadie"

Tras revelarse la comprometedora fotografía, la congresista fue interceptada por el equipo de prensa de Cuarto Poder para dar sus descargos. Vásquez solo atinó a negar la información revelada por el dominical.

"(Congresista, ¿le cortan las uñas de los pies a usted?) No, no, para nada, para nada. (¿Por qué no se las puede cortar usted misma?) Yo misma me las corto. (¿Es función de sus asesores que a usted le corten las uñas de los pies?) No puedo contestarle. (¿Le cortan las uñas de los pies a usted?) No puedo contestarle", declaró a Cuarto Poder.

Tampoco respondió si obliga a sus trabajadores a realizar esa labor. "Déjame caminar por favor. (¿Por qué obliga a sus asesores a que le hagan eso?) ¿Cómo sabe usted que obligo? (Acá hay una foto). No obligo a nadie. (¿Es voluntario?) Tampoco es voluntario. No obligo a nadie", dijo la legisladora.