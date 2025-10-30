HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
EN VIVO

RLA: El candidato que prometió "hotel 5 estrellas" a niñas abusadas | Fuerte y Claro

Política

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

El incidente, que se viralizó rápidamente y generó críticas sobre el uso de recursos y tiempo en el cargo público, ha escalado a una posible investigación en la Comisión de Ética.

Asesor de Lucinda Vásquez asegura que congresista sufre de "cáncer avanzado". Foto: composición LR
Asesor de Lucinda Vásquez asegura que congresista sufre de "cáncer avanzado". Foto: composición LR

Edward Rengifo Pezo, asesor de la congresista Lucinda Vásquez, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, rompió su silencio en una entrevista a RPP después de ser capturado en una fotografía cortándole las uñas de los pies a la parlamentaria en su propio despacho congresal. El incidente, que tuvo lugar durante el horario de trabajo, generó controversia y una ola de críticas en redes sociales y la opinión pública sobre una posible humillación a los funcionarios del Congreso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El asesor desestimó las acusaciones de mal uso del tiempo y la tergiversación de sus funciones, asegurando que son "completamente falsas". Edward Rengifo Pezo justificó su acción en el estricto ámbito de la solidaridad y la empatía, enmarcándolo como un "acto humanitario". Afirmó que decidió asistir a la parlamentaria debido a su complicado estado de salud, pues indica es una persona oncológica y "tiene cáncer avanzado".

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Rengifo Pezo buscó contextualizar su decisión, apelando a un sentido de humanidad básica. En sus declaraciones exclusivas, explicó su postura y el razonamiento detrás de la acción captada en la fotografía:

PUEDES VER: Francisco Sagasti confirmó que no postulará a la Presidencia 2026 y negó haberse alejado del Partido Morado

lr.pe

"Son totalmente falsas. Pero lo que yo quiero decir antes de poner, quiero dar el tema humanitario. ¿Qué acción tomaría si usted viera una persona que está cojeando, que tenga ciertas, digamos, molestias? Entonces, uno por empatía, uno por un tema de humanidad, lo que hace es acercarte y preguntarte a esa persona qué es lo que tiene", remarcó el asesor.

Por su parte, la propia congresista Lucinda Vásquez también brindó su descargo, defendiéndose y alegando que la difusión de las imágenes y la consecuente crítica constituyen "un ataque sin precedentes" en su contra.

Lucinda Vásquez será investigada por la Comisión de Ética

El Presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República anunció que solicitará formalmente el inicio de una investigación de oficio contra la congresista Lucinda Vásquez. El proceso buscará determinar si el uso de un asesor para una labor de carácter personal, aun bajo la justificación de una necesidad humanitaria, constituye una infracción a las normas de conducta parlamentaria y al uso adecuado de los recursos públicos.

Además, otros congresistas han manifestado su posición, exigiendo sanciones drásticas contra la parlamentaria debido al escándalo suscitado.

Notas relacionadas
Zaira Arias no reemplazó curul de Guillermo Bermejo, preso por terrorismo: Congreso aún evalúa situación

Zaira Arias no reemplazó curul de Guillermo Bermejo, preso por terrorismo: Congreso aún evalúa situación

LEER MÁS
María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

LEER MÁS
Susy Diaz ya no postulará al Congreso: excongresista declina a candidatura con Somos Perú por temas personales

Susy Diaz ya no postulará al Congreso: excongresista declina a candidatura con Somos Perú por temas personales

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

LEER MÁS
Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

LEER MÁS
Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

LEER MÁS
Nuevo abogado de Pedro Castillo pide anular caso golpe de Estado por irregularidades en su detención del 2022

Nuevo abogado de Pedro Castillo pide anular caso golpe de Estado por irregularidades en su detención del 2022

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025