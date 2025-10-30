Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Edward Rengifo Pezo, asesor de la congresista Lucinda Vásquez, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, rompió su silencio en una entrevista a RPP después de ser capturado en una fotografía cortándole las uñas de los pies a la parlamentaria en su propio despacho congresal. El incidente, que tuvo lugar durante el horario de trabajo, generó controversia y una ola de críticas en redes sociales y la opinión pública sobre una posible humillación a los funcionarios del Congreso.

El asesor desestimó las acusaciones de mal uso del tiempo y la tergiversación de sus funciones, asegurando que son "completamente falsas". Edward Rengifo Pezo justificó su acción en el estricto ámbito de la solidaridad y la empatía, enmarcándolo como un "acto humanitario". Afirmó que decidió asistir a la parlamentaria debido a su complicado estado de salud, pues indica es una persona oncológica y "tiene cáncer avanzado".

Rengifo Pezo buscó contextualizar su decisión, apelando a un sentido de humanidad básica. En sus declaraciones exclusivas, explicó su postura y el razonamiento detrás de la acción captada en la fotografía:

"Son totalmente falsas. Pero lo que yo quiero decir antes de poner, quiero dar el tema humanitario. ¿Qué acción tomaría si usted viera una persona que está cojeando, que tenga ciertas, digamos, molestias? Entonces, uno por empatía, uno por un tema de humanidad, lo que hace es acercarte y preguntarte a esa persona qué es lo que tiene", remarcó el asesor.

Por su parte, la propia congresista Lucinda Vásquez también brindó su descargo, defendiéndose y alegando que la difusión de las imágenes y la consecuente crítica constituyen "un ataque sin precedentes" en su contra.

Lucinda Vásquez será investigada por la Comisión de Ética

El Presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República anunció que solicitará formalmente el inicio de una investigación de oficio contra la congresista Lucinda Vásquez. El proceso buscará determinar si el uso de un asesor para una labor de carácter personal, aun bajo la justificación de una necesidad humanitaria, constituye una infracción a las normas de conducta parlamentaria y al uso adecuado de los recursos públicos.

Además, otros congresistas han manifestado su posición, exigiendo sanciones drásticas contra la parlamentaria debido al escándalo suscitado.