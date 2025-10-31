Se avecina una lluvia de promesas: más de 9.500 candidatos postularán al Congreso bicameral

En las elecciones generales del próximo 12 de abril del 2026, los peruanos verán desfilar a más de 10.000 candidatos, de las 39 organizaciones políticas aptas, quienes ofrecerán el oro y el moro para conseguir llegar a Palacio de Gobierno, al Congreso bicameral o al Parlamento Andino. Este será un hecho sin precedentes en las últimas décadas de la historia republicana.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De acuerdo con estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de forma preliminar habría 117 candidatos, en total, para la fórmula presidencial (presidente y sus dos vicepresidentes) y 624 postulantes para el Parlamento Andino (cinco representantes titulares y sus 10 suplentes). Esto siempre y cuando las 39 organizaciones decidan presentar listas para esos cargos. Allí ya se contabilizarían 741 candidaturas.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

A esa posible cifra se sumarán los 9.516 aspirantes al Congreso bicameral que, a diferencia de los cargos anteriores, las organizaciones políticas tienen que hacer postular obligatoriamente. De no hacerlo, perderían su inscripción.

Pues bien, de los 9.516 candidatos que se presentarán al Congreso bicameral, 6.162 postularán por uno de los 130 escaños de la Cámara de Diputados y 3.354 por una las 60 curules del Senado.

“En sencillo, cada una de las 39 organizaciones políticas deberá presentar, a nivel nacional, 158 candidatos para diputados y 56 para senadores, teniendo en cuenta la paridad y alternancia de género”, explica a La República el vocero del JNE, Román Campos, quien agrega que por eso se espera tener, en total, 9.516 postulantes para el Congreso bicameral que sumados a los posibles 714 candidatos para la fórmula presidencial y el Parlamento Andino hacen una cifra de 10.257 candidatos en las próximas elecciones.

Cuadro de candidatos en las elecciones 2026.

Este número es inédito porque antes, incluso con congresos bicamerales, no se había tenido en competencia a 39 organizaciones políticas. Por eso la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha presentado una gigantesca cédula de votación que será un dolor de cabeza.

Hubo pocas alianzas

Pero, ¿por qué se llegó a esta cantidad tan grande de candidaturas que casi cuadruplica a la presentada en las últimas elecciones generales del 2021, donde hubo 2.819 postulaciones?

El funcionario del JNE explica que se debe a diversos factores, entre ellos que solo se logró constituir tres alianzas electorales de los 43 partidos políticos aptos (Fuerza y Libertad, Unidad Nacional y Alianza Electoral Venceremos). “El sistema de partidos políticos no podía estar ajeno a la realidad del país. Tenemos, digamos, un país segmentado y con varios matices”, dice.

En tanto, el exjefe de la ONPE y docente de la PUCP, Fernando Tuesta Soldevilla, aclara que el Perú no es un país acostumbrado a constituir alianzas porque muy pocas han ganado elecciones. “La última se dio en 1963 cuando Acción Popular y la Democracia Cristiana ganaron juntos. Posteriormente, en estas décadas, se han presentado alianzas que han conseguido ingresar al Parlamento, pero no fueron Gobierno”, señala.

Tuesta considera que las alianzas fracasan porque se privilegia el interés particular debido a que todos quieren ser candidatos presidenciales, priorizando sus listas congresales. “No son atractivas porque muy pocas han ganado en la historia y porque supone la voluntad de dejar de lado el ego de ser presidente”, afirma, para luego resaltar que ninguno de los 10 partidos que tienen presencia en el actual Congreso formó alianzas. Los pocos que sí lo hicieron son partidos nuevos.

Efectos de bajar la valla

Para el especialista en derecho electoral, José Naupari, esta situación es una muestra del caudillismo, el personalismo y el pragmatismo que existe en la política peruana. “Se prioriza el sueño del partido propio y este es el resultado también de haber bajado la valla de participación”.

Naupari sostiene que el problema no es que haya muchos partidos inscritos sino que no existan filtros adecuados, como las elecciones primarias (PASO) con porcentajes altos de participación de militantes, para que aquellos que no cumplan con esa exigencia no avancen y la cédula de votación no termine siendo gigantesca.

PUEDES VER: Municipio de Surco denunciará a congresista María Acuña por constantes agresiones contra trabajadores ediles

Otro problema, según Naupari, es la obligación que tienen los partidos políticos de participar en las elecciones para que no se les cancele su participación. “En otros países hay muchos partidos políticos, pero la cantidad no es alta en la cédula de votación porque, además de que realizan alianzas, no tienen la obligación de participar en los comicios generales”, señala.

Y en efecto, en el Perú sucede todo lo contrario de lo que se vive en países de la región, como en Chile, Argentina, Colombia y Brasil, donde han ganado coaliciones de partidos políticos. Argentina, por ejemplo, en el 2023 tuvo 58 partidos, pero agrupados en solo cinco alianzas.

Tuesta Soldevilla agrega que varias de las leyes que se aprobaron en la reforma política del 2019 fueron desnaturalizadas (inscripción de partidos), otras empeoradas (financiamiento de partidos) y algunas quedaron sin efecto (PASO).

“La reforma proponía un esquema de incentivos y desincentivos. Se eliminaban las fraudulentas firmas de adherentes y se exigía un mayor número de afiliados. Los que no cumplían eran retirados. Además, las PASO eran obligatorias y los que no superaban el 1.5% de votos válidos quedaban fuera. Finalmente, había umbrales exigentes para acceder al Congreso, lo que obligaba a los partidos a formar coaliciones. Nada de eso queda”, detalla.

Será todo un desafío

De esta manera, la cédula de votación será un dolor de cabeza y eso generará que los comicios sean complejos por el trabajo logístico y administrativo, la capacitación, la información, el escrutinio y la carga procesal.

“La campaña empieza en verano, después de las fiestas, y vamos a tener 10.000 postulantes. Va ser una locura para los candidatos y ciudadanos. Y podría suceder una situación paradójica, teniendo en cuenta la tendencia de que solo cinco partidos han logrado poner escaños en casi todos los Congresos. Al final la gente que rechaza al Parlamento va a terminar eligiendo a esos grupos que rechaza porque tienen un líder y un símbolo conocidos”, advierte Tuesta.

Naupari, por su parte, considera que la ciudadanía no se hará muchos problemas porque, al final del día, lo más probable es que terminen decidiendo su voto sobre la hora. “Habrá 39 partidos, pero, a último momento, el elector votará en función de sus antipatías y de las encuestas”.

Román Campos, vocero del JNE, responde que, si bien la alta carga procesal será un reto, se encuentran preparados para estar a la altura en las próximas elecciones. Esperemos que así sea.❖

Más de 2.5 millones votarán por primera vez

De los 27 millones de electores, alrededor de 2.5 millones son jóvenes que nunca antes han votado, informó el JNE y el Reniec.

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, confirmó que ya se entregó el padrón inicial de electores al JNE tras realizarse el corte el pasado 14 de octubre.

“Conforme a la Ley Orgánica de Elecciones, las listas del padrón electoral inicial estarían publicadas del lunes 27 hasta ayer viernes 31 de octubre”, señaló.

En ese periodo, los ciudadanos podrán verificar sus datos en el portal institucional (https://reniec.gob.pe). Sin embargo, de residir en zonas donde el internet tiene baja cobertura, tendrán que hacerlo de forma presencial en sus locales.