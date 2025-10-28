Lucinda Vásquez sobre fotos de asesores cortándole las uñas de los pies: "Es venganza por ex-trabajadores"

Mediante un comunicado, la congresista Lucinda Vásquez de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo se pronunció sobre el reportaje emitido por 'Cuarto Poder', donde se ve a sus asesores cortándole las uñas de los pies, haciéndole lo que sería una 'pedicure casera'. Las imágenes han generado polémica por la función que estaría obligando a hacer a sus trabajadores en horario laboral.

Al respecto, Vásquez ha emitido un comunicado rechazando el hecho y asegurando que se trataría de un acto de "venganza" por parte de sus ex-trabajadores. "Esta situación demuestra de manera significativa un ataque sin precedente que busca generar zozobras en mi entorno y pánico a la ciudadanía, toda vez que viene siendo ingeniado por ex-trabajadores de mi despacho que no les permití aprovecharse para cumplir sus necesidades personales de índole político", escribió.

Agregó que dichas fotografías buscaría distorsionar su labor como parlamentaria y que habrían sido "distorsionadas" para mancillar su honor y reputación. Sin embargo, no explicó que dichas imágenes fueron reales y que según el reportaje el hecho podría configurar el presunto delito de peculado.

Comunicado de la congresista Lucinda Vásquez. Foto: X

Lucinda Vásquez será investigada por la Comisión de Ética

Tras la revelación de la fotografía que muestra a su asesor haciendo labores personales en horario laboral, la Comisión de Ética del Congreso anunció que iniciará una investigación contra la parlamentaria Lucinda Vásquez. Esta noticia fue dada a conocer por el congresista Elvis Vergara, de Acción Popular y presidente de dicho grupo parlamentario.

La investigación determinará que faltas habría cometido Vásquez al suscitarse estos hechos. “Para poder iniciar una investigación se debe contar con un acuerdo. Lo voy a solicitar, en todo caso, en la sesión de la comisión del día lunes, para que se apruebe dicho acuerdo y se dé inicio a la investigación”, señaló el legislador ante RPP.