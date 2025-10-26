HOYSuscripcion LR Focus

¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
🔴 Señor de los Milagros retorna al Callao: recorrido en vivo | #LR

Política

Candidatos presidenciales tendrán seguridad del Estado desde el 23 de diciembre

La PNP iniciará el resguardo de los aspirantes presidenciales desde diciembre, entre ellos López Aliaga, Acuña y Forsyth, en el marco del proceso electoral que definirá al nuevo Gobierno en 2026.


La policía será la encargada de brindar seguridad a los postulantes a la Presidencia.
La Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encargará de brindar protección a los candidatos que participarán en las elecciones generales de 2026. Así lo anunció el general Juan Carlos Delgado, jefe de dicha unidad, durante la ceremonia por su aniversario institucional número 103 en el Rímac, evento que contó con la presencia del mandatario José Jerí, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y otras autoridades.

El resguardo policial se iniciará el 23 de diciembre, fecha límite establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la inscripción oficial de las candidaturas. A partir de entonces, los postulantes presidenciales contarán con agentes de seguridad del Estado asignados a sus desplazamientos y actividades públicas, conforme a los protocolos que esta unidad aplica en cada proceso electoral.

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El general Delgado subrayó que esta labor representa una de las operaciones más exigentes de la institución y será ejecutada bajo los estándares habituales de seguridad personal, inteligencia y logística. La medida busca garantizar la integridad de los aspirantes a la Presidencia y la estabilidad del proceso electoral, que se desarrollará en un contexto político con alta fragmentación partidaria.

Según el cronograma electoral, las fórmulas presidenciales serán oficializadas el 11 de febrero de 2026. De las 43 organizaciones políticas habilitadas, se prevé que unas 39 presenten candidaturas, producto de las alianzas que se vienen conformando en las últimas semanas. Delgado también adelantó que, a partir de julio de 2026, la Dirección de Seguridad del Estado asumirá la protección de los 60 senadores que integrarán el nuevo Congreso bicameral.

Panorama de precandidatos rumbo al 2026

De cara a los comicios, el escenario político ya muestra a varios rostros conocidos. Entre los precandidatos confirmados figuran Rafael López Aliaga (Renovación Popular), César Acuña (Alianza para el Progreso), George Forsyth (Somos Perú), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Roberto Chiabra (PPC-Unidad y Paz), Carlos Espá (SíCreo) y Fiorella Molinelli (Fuerza Moderna). A ellos se suman Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca, quienes definirán en noviembre al candidato de la alianza Venceremos. Cabe agregar que, con respecto a este último grupo, Bermejo quedaría fuera del juego tras la reciente condena a 15 años de prisión por afiliación terrorista dictada en su contra.

Asimismo, Carlos Álvarez, Mariano González y Yonhy Lescano han anunciado su intención de postular. En el caso de Perú Primero, el secretario general César Figueredo mantiene abierta la posibilidad de una eventual candidatura de Martín Vizcarra, pese a que sobre el exmandatario aún pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Con más de 30 partidos inscritos y cinco alianzas formalizadas, la competencia electoral se perfila intensa a menos de seis meses de las elecciones primarias.

