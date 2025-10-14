HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?
Política

Martín Vizcarra participará de la marcha del 15 de octubre: "José Jerí se tiene que ir"

El exmandatario indicó que es necesario un cambio en la presidencia, pues Jerí fue uno de los congresistas que respaldó a Dina Boluarte.

Vizcarra considera que se requiere un cambio en la presidencia para reemplazar a José Jerí. Foto: composición LR
Martín Vizcarra confirmó que participará de la marcha del 15 de octubre contra el gobierno de José Jerí. En entrevista a Exitosa, el exmandatario indicó que es necesario un cambio en la presidencia, pues Jerí fue uno de los congresistas que respaldó a Dina Boluarte. "Tiene "legalidad para asumir el cargo, pero no legitimidad", dijo.

En ese sentido, consideró que Jerí es "parte del pacto mafioso". "Mañana, yo voy a estar en la marcha, no me voy a confundir con la 'generación Z' porque tienen su propio espacio (…) nosotros, como ciudadanos, tenemos todo el derecho de salir a protestar porque José Jerí se tiene que ir", declaró.

