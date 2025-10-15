HOYSuscripcion LR Focus

PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
Fernando Llanos rechaza, por ahora, aspiraciones políticas y lanza fuerte afirmación: "No hay espacio para gente decente"

Periodista exhortó a 'castigar' en las próximas elecciones a aquellos que se aprovecharon del poder en sus cargos públicos. "Dejemos de elegir paracaidistas", recalcó.

"Me convertiría en uno de estos aventureros más", comentó a seguidores en TikTok.
El periodista Fernando Llanos, popular por su larga trayectoria en la televisión, hoy tiene bastante aceptación en redes sociales. Durante una de sus transmisiones en TikTok, seguidores le sugirieron que intente postular a un cargo político ante la crisis política en Perú, pero el comunicador fue muy tajante con su respuesta. Varios usuarios apoyaron su decisión.

Fernando Llanos descarta, por ahora, una posible incursión en la política peruana

Fernando Llano, conocido por su participación activa en redes sociales y su postura crítica frente a la corrupción, no cerró las puertas a una futura incursión en la política, pero aseguró que hoy no se siente representado por el sistema.

"A quienes me preguntan por qué yo no me lanzo para presidente, dos cosas, primero, porque no hay un espacio en los partidos políticos en los que yo crea, que está la gente más decente del Perú. El día que haya un espacio solamente con gente decente que quieren servir al Perú, ahí me animaré a hacer política", puntualizó.

De otro lado, aclaró que aventurarse por un cargo político, sería aprovecharse de su popularidad en redes sociales. Enfatizó que la ciudadanía debe ser muy consciente en las próximas elecciones.

"Me convertiría en uno de estos aventureros más. Aquel que quiere servir al Perú tiene que demostrarlo con hechos y no solamente con palabras, con promesas. Dejemos de elegir paracaidistas, dejemos de elegir a gente que solamente quiere favorecerse a ellos mismos y castiguemos con nuestro voto a todos los que han ostentado el poder en estos últimos años y no han hecho nada para cambiar al Perú", enfatizó.

