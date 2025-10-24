HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Política

Marcha del sábado 25 de octubre EN VIVO: Generación Z convoca a protesta en Lima por Eduardo Ruiz

A diez días del asesinato del joven rapero Eduardo Ruiz, colectivos juveniles y organizaciones sociales convocaron a una nueva jornada de movilización nacional en Lima.

Ciudadanos se autoconvocan para este sábado 25 de octubre en memoria de Eduardo Ruiz, joven manifestante asesinado en las protestas contra el Gobierno el pasado 15 de octubre. Foto: composición LR
Ciudadanos se autoconvocan para este sábado 25 de octubre en memoria de Eduardo Ruiz, joven manifestante asesinado en las protestas contra el Gobierno el pasado 15 de octubre. Foto: composición LR

El colectivo juvenil Generación Z anunció una nueva marcha para este sábado 25 de octubre en memoria de Eduardo Ruiz, joven artista asesinado durante una protesta. La convocatoria incluye un paro y movilizaciones en distintas regiones, con epicentro en el Centro de Lima. La manifestación busca exigir justicia y denunciar los abusos policiales en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jerí.

Únete a nuestro canal de política y economía

Las protestas ocurrirán pese a las restricciones impuestas en Lima y Callao, donde se suspendieron derechos constitucionales como la libertad de reunión.

Marcha 25 de octubre en Lima EN VIVO

10:59
24/10/2025

Generación Z convoca a marcha y paro este 25 de octubre en memoria de Eduardo Ruiz

Tras el asesinato del joven rapero Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Trvko, hace diez días, diversos colectivos juveniles agrupados en la llamada Generación Z convocaron a una marcha nacional este sábado 25 de octubre en Lima —con concentración inicial en la Plaza Francia a las 2:30 p.m. y desplazamiento hacia el Palacio de Justicia desde las 5 p.m.— para exigir justicia por su muerte y denunciar el uso de la fuerza policial en un contexto de estado de emergencia. 

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS
Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

LEER MÁS
La confianza en la PNP pende de un hilo: represión y falta de resultados agravan su imagen

La confianza en la PNP pende de un hilo: represión y falta de resultados agravan su imagen

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

LEER MÁS
Hildebrandt sobre breve mensaje a la nación de José Jerí: "Si quiere combatir la delincuencia que cierre el Congreso"

Hildebrandt sobre breve mensaje a la nación de José Jerí: "Si quiere combatir la delincuencia que cierre el Congreso"

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí descarta propuesta de Santiváñez de reabrir 'El Frontón': "Con ese dinero se pueden hacer dos penales"

Gobierno de José Jerí descarta propuesta de Santiváñez de reabrir 'El Frontón': "Con ese dinero se pueden hacer dos penales"

LEER MÁS
Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

LEER MÁS
Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS
Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025