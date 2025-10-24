Marcha del sábado 25 de octubre EN VIVO: Generación Z convoca a protesta en Lima por Eduardo Ruiz

Ciudadanos se autoconvocan para este sábado 25 de octubre en memoria de Eduardo Ruiz, joven manifestante asesinado en las protestas contra el Gobierno el pasado 15 de octubre. Foto: composición LR

El colectivo juvenil Generación Z anunció una nueva marcha para este sábado 25 de octubre en memoria de Eduardo Ruiz, joven artista asesinado durante una protesta. La convocatoria incluye un paro y movilizaciones en distintas regiones, con epicentro en el Centro de Lima. La manifestación busca exigir justicia y denunciar los abusos policiales en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jerí.

Las protestas ocurrirán pese a las restricciones impuestas en Lima y Callao, donde se suspendieron derechos constitucionales como la libertad de reunión.

Marcha 25 de octubre en Lima EN VIVO 10:59 Generación Z convoca a marcha y paro este 25 de octubre en memoria de Eduardo Ruiz Tras el asesinato del joven rapero Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Trvko, hace diez días, diversos colectivos juveniles agrupados en la llamada Generación Z convocaron a una marcha nacional este sábado 25 de octubre en Lima —con concentración inicial en la Plaza Francia a las 2:30 p.m. y desplazamiento hacia el Palacio de Justicia desde las 5 p.m.— para exigir justicia por su muerte y denunciar el uso de la fuerza policial en un contexto de estado de emergencia.