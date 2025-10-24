Marcha del sábado 25 de octubre EN VIVO: Generación Z convoca a protesta en Lima por Eduardo Ruiz
A diez días del asesinato del joven rapero Eduardo Ruiz, colectivos juveniles y organizaciones sociales convocaron a una nueva jornada de movilización nacional en Lima.
- Primer ministro Ernesto Álvarez recibe el voto de confianza del Congreso: Fuerza Popular y APP votaron a favor
- Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"
El colectivo juvenil Generación Z anunció una nueva marcha para este sábado 25 de octubre en memoria de Eduardo Ruiz, joven artista asesinado durante una protesta. La convocatoria incluye un paro y movilizaciones en distintas regiones, con epicentro en el Centro de Lima. La manifestación busca exigir justicia y denunciar los abusos policiales en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jerí.
Las protestas ocurrirán pese a las restricciones impuestas en Lima y Callao, donde se suspendieron derechos constitucionales como la libertad de reunión.
Marcha 25 de octubre en Lima EN VIVO
Generación Z convoca a marcha y paro este 25 de octubre en memoria de Eduardo Ruiz
Tras el asesinato del joven rapero Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Trvko, hace diez días, diversos colectivos juveniles agrupados en la llamada Generación Z convocaron a una marcha nacional este sábado 25 de octubre en Lima —con concentración inicial en la Plaza Francia a las 2:30 p.m. y desplazamiento hacia el Palacio de Justicia desde las 5 p.m.— para exigir justicia por su muerte y denunciar el uso de la fuerza policial en un contexto de estado de emergencia.