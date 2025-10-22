HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congresista Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

La iniciativa del Congreso establece un plazo de diez años para la eliminación progresiva de todos los zoológicos del país y prohíbe la apertura de nuevos espacios públicos de este tipo.

Guido Bellido busca el cierre progresivo de los zoológicos públicos del Perú | Composición: LR.
Guido Bellido busca el cierre progresivo de los zoológicos públicos del Perú | Composición: LR.

El Congreso podría ordenar el cierre de los zoológicos del Perú. Un reciente proyecto de ley presentado por el congresista Guido Bellido (Podemos Perú) propone la eliminación progresiva de todos los zoológicos públicos del país. Según la fórmula legal, la iniciativa busca “garantizar la protección y el bienestar de los animales en cautiverio, promover el respeto a la fauna silvestre y fomentar la conservación de la biodiversidad mediante alternativas sostenibles y educativas, sin recurrir al encierro de animales”.

De acuerdo con el documento, la propuesta plantea que en un plazo máximo de diez años se eliminen todos los zoológicos públicos del Perú, a través de “un proceso ordenado de reconversión que priorice el bienestar animal y la conservación de la biodiversidad”. Asimismo, se establece la prohibición inmediata de crear nuevos zoológicos públicos en el territorio nacional.

El proyecto también señala que los zoológicos públicos del país presentan condiciones de encierro inadecuadas, carencia de recursos económicos y técnicos para garantizar la salud, alimentación y hábitat apropiados de los animales, así como un limitado aporte real a la conservación de especies y una pérdida progresiva de legitimidad social debido al constante cuestionamiento ciudadano hacia estos espacios.

Además de Bellido, suscriben la iniciativa como coautores los congresistas José Arriola Tueros, Isabel Cortez, Luis Picón, Francis Paredes Castro y Heidy Juárez Calle, todos integrantes de la bancada de Podemos Perú. De aprobarse la norma, zoológicos como el conocido 'Parque de las leyendas' podrían ser cerrados.

