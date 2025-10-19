“Jerí cometió un error, no debió asumir”, afirma congresista Guillermo Bermejo

El congresista Guillermo Bermejo arribó a Arequipa la noche del 18 de octubre para promocionar su candidatura presidencial. Lo acompañó un grupo de sikuris y expuso sus propuestas de campaña. Además, criticó al gobierno de José Jerí, afirmando que hasta el momento no genera confianza en la población.

“Jerí cometió un error, no debió en asumir (la presidencia). Debía ser alguien que generara confianza y tranquilidad que todos queremos hasta llegar a las elecciones. Nosotros fuimos los primeros en denunciar el asesinato de la última represión y pediremos una comisión investigadora. Además, queremos una comisión de la verdad por todas las masacres que se han dado”, dijo Bermejo.

“Pedro Castillo no cometió delito de rebelión”

Bermejo aseveró que, según la ley, es imposible que Pedro Castillo Terrones vuelva a ocupar el sillón presidencial, esto en caso sea liberado. El exmandatario está en prisión preventiva desde diciembre del 2022 tras su fallido intento de golpe de Estado.

“No cometió delito de rebelión y no debería estar en prisión, la justicia está absolutamente politizada. No es posible legalmente ya que Castillo vuelva a la presidencia”, refirió el congresista que aspira ser presidente.

Bermejo insiste con asamblea constituyente

Guillermo Bermejo postulará por el partido Venceremos, que usa la hoja de coca como símbolo. “Elegimos a la hoja de coca como símbolo, porque es patrimonio de la nación. Representa a un enorme sector de nuestra patria y a nuestra cultura milenaria e historia”, expresó.

Entre sus propuestas, está la formación de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Propone también la segunda reforma agraria, la industrialización de los minerales. También una reforma en la estructura de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia. “Queremos estos cambios para combatir correctamente la delincuencia” enfatizó Bermejo.

Asimismo, sostuvo que hay un abandono de la consulta previa, los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Añadió que fortalecerá el idioma quechua y su enseñanza en los colegios.