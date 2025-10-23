Demolición de la economía: Carlincatura expone el impacto de un Congreso que derrumba el tesoro público
Carlincatura de hoy retrata el impacto de las leyes que aprobó el Congreso y que representan un perjuicio para el Estado de más de 35 mil millones de soles.
- Gabinete de José Jerí busca voto de confianza del Congreso: ¿Cuántos votos necesita el equipo de Ernesto Álvarez?
- Voto de confianza EN VIVO: Gabinete de Ernesto Álvarez obtiene la confianza de parte del Congreso
La Carlincatura de hoy 23 de octubre expone la alerta del Consejo Fiscal que señala que el Congreso de la República ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal. Esto triplica el promedio de 15 años pasados. En la imagen se observan a personas que halagan la economía tan estable del Perú; sin embargo, al lado una maquinaria que lo destruye poco a poco.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Carlincatura del 23 de octubre de 2025