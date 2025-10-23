HOYSuscripcion LR Focus

Demolición de la economía: Carlincatura expone el impacto de un Congreso que derrumba el tesoro público

Carlincatura de hoy retrata el impacto de las leyes que aprobó el Congreso y que representan un perjuicio para el Estado de más de 35 mil millones de soles.

Carlincatura expone el impacto de un Congreso que derrumba el tesoro público. Foto: composición LR
Carlincatura expone el impacto de un Congreso que derrumba el tesoro público. Foto: composición LR

La Carlincatura de hoy 23 de octubre expone la alerta del Consejo Fiscal que señala que el Congreso de la República ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal. Esto triplica el promedio de 15 años pasados. En la imagen se observan a personas que halagan la economía tan estable del Perú; sin embargo, al lado una maquinaria que lo destruye poco a poco.

Carlincatura del 23 de octubre de 2025

Carlincatura del 23 de octubre de 2025

