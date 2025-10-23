Carlincatura expone el impacto de un Congreso que derrumba el tesoro público. Foto: composición LR

Carlincatura expone el impacto de un Congreso que derrumba el tesoro público. Foto: composición LR

La Carlincatura de hoy 23 de octubre expone la alerta del Consejo Fiscal que señala que el Congreso de la República ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal. Esto triplica el promedio de 15 años pasados. En la imagen se observan a personas que halagan la economía tan estable del Perú; sin embargo, al lado una maquinaria que lo destruye poco a poco.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial