¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Un TC a su medida: Carlincatura ironiza sobre el blindaje judicial en beneficio de lideresa política

Carlos Tovar satiriza la decisión del Tribunal Constitucional que anuló el caso Cócteles, en el que se investigaba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos.

Carlos Tovar ironiza decisión del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori. Foto: composición LR
Carlos Tovar ironiza decisión del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori. Foto: composición LR

En la Carlincatura de hoy, 22 de octubre, Carlos Tovar retrata una escena que resume la indignación ciudadana frente a las últimas decisiones del Tribunal Constitucional (TC). En ella, se interpela a Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, por recibir dinero en maletines, a lo que ella responde con ironía que no sintió culpa, “porque para eso tengo un Tribunal Constitucional que me absuelve”. El mensaje alude directamente al fallo que archivó el caso Cócteles, favoreciendo a Fujimori y a su agrupación política.

La sátira se produce tras el fallo del TC que, con mayoría de votos, anuló las investigaciones por lavado de activos y los aportes ilícitos en las campañas de Fuerza Popular, bajo el argumento de una supuesta aplicación retroactiva de la ley penal. Además, la decisión fue calificada como una “interferencia en la justicia penal” por varios especialistas y un precedente grave para la lucha contra la corrupción.

Carlincatura de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025.

Carlincatura de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025.

A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

José Domingo Pérez: "Tengo temor porque Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra"

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Estado de emergencia en Lima y Callao no incluye toque de queda: estas son las medidas por 30 días

Presidente José Jerí declara estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

JNJ se resiste a cumplir con fallo judicial que repone a Delia Espinoza en la fiscalía de la Nación

José Domingo Pérez: "Tengo temor porque Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra"

Papá de Trvko responde a Rospigliosi por mancillar nombre de su hijo: "Yo combatí el terrorismo"

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: "Es el tipo de gente que no hay que elegir"

