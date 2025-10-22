Un TC a su medida: Carlincatura ironiza sobre el blindaje judicial en beneficio de lideresa política

En la Carlincatura de hoy, 22 de octubre, Carlos Tovar retrata una escena que resume la indignación ciudadana frente a las últimas decisiones del Tribunal Constitucional (TC). En ella, se interpela a Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, por recibir dinero en maletines, a lo que ella responde con ironía que no sintió culpa, “porque para eso tengo un Tribunal Constitucional que me absuelve”. El mensaje alude directamente al fallo que archivó el caso Cócteles, favoreciendo a Fujimori y a su agrupación política.

La sátira se produce tras el fallo del TC que, con mayoría de votos, anuló las investigaciones por lavado de activos y los aportes ilícitos en las campañas de Fuerza Popular, bajo el argumento de una supuesta aplicación retroactiva de la ley penal. Además, la decisión fue calificada como una “interferencia en la justicia penal” por varios especialistas y un precedente grave para la lucha contra la corrupción.

