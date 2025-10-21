HOYSuscripcion LR Focus

Policía pide que la investigación de la muerte de 'Trvko' sea realizada por la Dirincri PNP y no por la Fiscalía

La PNP responsable de la muerte de Eduardo Ruíz Sanz, argumenta que habría duplicidad de funciones, por lo que piden al fiscal a cargo del caso se abstenga de realizar diligencias autónomas.

Dirincri pide que Fiscalía se abstenga de realizar investigaciones autónomas. Foto: composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha solicitado formalmente al Ministerio Público que la investigación preliminar sobre el asesinato del rapero Eduardo Ruíz Sanz, conocido como 'Trvko', sea transferida y conducida por la División de Investigación de Homicidios (Dirincri PNP).

La petición fue presentada mediante un documento oficial enviado por el coronel PNP Carlos Andrés Morales Guevara a la fiscal superior titular Rosario Isabel Quico Palomino. En la misiva, la PNP pide que la fiscal a cargo del caso "se abstenga de continuar realizando diligencias autónomas y que toda actuación se canalice a través de esta unidad especializada (Dirincri), bajo supervisión fiscal".

Agregan que toda información obtenida por el Ministerio Público deberá ser remitida a la PNP, limitando la actuación independiente de la fiscal a cargo.

Argumentos de la Policía

En el oficio, la PNP precisa que existiría una duplicidad de investigaciones. "De manera paralela, dicho Despacho Fiscal ha venido realizando actuaciones propias de investigación, tales como la recepción del proyectil extraido en la necropsia, el recojo de casquillos y evidencias en la escena del crimen, así como la solicitud de registros filmicos de cámaras de seguridad, sin coordinación con esta unidad especializada, lo que genera el riesgo de duplicidad de investigaciones, ruptura de la cadena de custodia y posibles cuestionamientos sobre la validez de los actos de investigación", justifica el coronel Morales Guevara.

Asimismo, precisa que la Dirincri solicitó la remisión de la carpeta de apertura de investigación de la Fiscalía, pero la entidad le aseguró que las diligencias se realizarían "en sede fiscal con apoyo de la División de Homicidos". Situación que la PNP no está de acuerdo.

