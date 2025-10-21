Una nueva marcha se convocó para este sábado 25 de octubre con motivo del asesinato de Trvuko. | Foto: Composición LR/ Carlos Félix/ La República

A raíz del asesinato del rapero Eduardo Mauricio Ruíz Sáenz, conocido como Trvko, la Generación Z ha convocado una marcha para este sábado 25 de octubre con el fin de conmemorar al músico y exigir justicia para sus familiares. Esta movilización se realizará diez días después de la muerte del artista urbano, ocurrida por el policía Luis Magallanes.

Esta nueva protesta tendrá una preconcentración en la Plaza Francia a partir de las 2:30 p.m., y luego se dirigirá al Palacio de Justicia desde las 5:00 p.m. A raíz de esta convocatoria, algunos se han preguntado si los transportistas también se unirán a la marcha difundida a través de redes sociales. En declaraciones a La República, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), y Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, respondieron si participarían o no en esta movilización.

¿Transportistas participarán en marcha convocada por Generación Z el sábado 25 de octubre?

Walter Carrera, vicepresidente de Asotrani, señaló a este medio que sí participará en la marcha de la Generación Z convocada para este sábado 25 de octubre. "Siempre vamos a estar presentes en cualquier movilización, más aún en rechazo al asesinato de Trvko", precisó. Ante la consulta sobre si convocarían un nuevo paro por el reciente ataque a un conductor de la empresa Translicsa en San Martín de Porres y el asesinato del chofer venezolano Yorber Romero Salazar, indicó que aún están coordinando con otros gremios para definir la medida. "Hemos sido claros: si había un muerto más, íbamos a volver a parar. Estamos evaluando con los demás gremios", recalcó.

Agregó que la medida que más exigen es la derogatoria de la Ley N.º 32108, que modificó la Ley N.º 30077 sobre crimen organizado y el Decreto Legislativo N.º 1585. "Genera impunidad para el crimen organizado, porque la Ley N.º 32108 dificulta el trabajo de la Fiscalía y de la Policía", finalizó.

Por su parte, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, declaró que también participará en la marcha de este sábado 25 de octubre. "Nos vamos a seguir sumando en contra de este Gobierno, que no garantiza seguridad ni combate lo que está viviendo nuestro país: asesinatos, extorsiones", precisó. Ante la pregunta sobre un posible nuevo paro, señaló que muy probablemente convocarían a uno a nivel nacional.

Añadió que ninguno de los acuerdos alcanzados con el Gobierno y el Congreso se ha implementado. "Solo burlas, promesas e instalaciones de mesas de diálogo que van en contra de la población. Desde el año pasado hasta la actualidad no hay ninguna voluntad política de derogar las leyes que perjudican al país", señaló. Campos aclaró que buscan una nueva mesa directiva del Congreso integrada por congresistas que no hayan votado por leyes procrimen, además de la reparación civil y justicia para todas las víctimas asesinadas durante el mandato de Dina Boluarte.

¿Qué es la Ley N.º 32108?

La Ley N.º 32108, promulgada el 9 de agosto de 2024, modificó el marco legal sobre crimen organizado en el Perú al redefinir el concepto de “organización criminal” y limitar su aplicación a delitos con penas mayores a seis años. Esta redefinición exigía una “estructura compleja desarrollada” y una “mayor capacidad operativa”, lo que dejó fuera delitos como la extorsión y el sicariato. Además, introdujo cambios en los procedimientos de allanamiento, exigiendo la presencia del investigado y su abogado, medida criticada por restar eficacia a las investigaciones.

La norma generó fuertes críticas de sectores empresariales, sindicales y del Colegio de Abogados de Lima, que señalaron que la ley debilitaba la lucha contra el crimen organizado y coincidía con un aumento de la delincuencia. Ante la presión social y política, el Congreso modificó la ley el 16 de octubre de 2024 para ampliar nuevamente la definición de organización criminal, incluyendo delitos como extorsión, secuestro y sicariato.

Canales de ayuda

