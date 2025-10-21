UNMSM envía carta notarial a congresista Jorge Montoya por llamarlos parte de Sendero Luminoso

Mediante una carta notarial, la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) denunció las declaraciones del congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, quien en sus últimas declaraciones vinculó a la casa de estudios con el grupo terrorista Sendero Luminoso. "Sendero luminoso está presente en las universidades, vayan a San Marcos y verán cómo amenazan a sus profesores", expresó en el programa 'Hablemos Claro de Exitosa'.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Ante esto, la Decana de América denunció las expresiones indicando que "afectan al íntegro de la comunidad universitaria, la cual en su conjunto no tolera la violencia, ni los extremismos", por lo que piden que Montoya se rectifique públicamente y que se eviten futuras declaraciones con similar estigmatización, que "monoscaban el prestigio de la UNMSM", indica la misiva.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuáles son las expresiones de Jorge Montoya?

Al igual que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien señaló, sin pruebas, que los manifestantes más violentos eran los de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el congresista Jorge Montoya brindó expresiones que estigmatizan, nuevamente, a los estudiantes de la Decana de América. Dijo esto tras ser consultado sobre las protestas de la semana pasada que terminaron con el asesinato del joven Eduardo Ruiz Sanz.

“Lo que ha habido es un acto violentista. Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos y vean cómo amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Si no reconocemos que estamos en esta situación, estamos perdidos”, respondió el parlamentario de Honor y Democracia, sin sustento alguno.

Esta afirmación generó la respuesta del decano de la facultad de Letras y Ciencias Humanas, Marcel Velázquez, quien cuestionó que el parlamentario no solo eligió terruquear a las universidades públicas sino que reiteró falsas acusaciones contra la Decana. " Como profesor sanmarquino lo desmiento y condeno su discurso de odio, que se alimenta de noticias falsas", manifestó.