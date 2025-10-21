HOYSuscripcion LR Focus

¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?
¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?     
Política

UNMSM envía carta notarial a congresista Jorge Montoya por llamarlos parte de Sendero Luminoso

La Decana de América denunció las declaraciones estigmatizantes que realizó el parlamentario contra los universitarios, a quienes culpó de la muerte del joven Eduardo Ruíz Sanz.

Jorge Montoya terruqueó a jóvenes de la UNMSM. Foto: composición LR
Jorge Montoya terruqueó a jóvenes de la UNMSM. Foto: composición LR

Mediante una carta notarial, la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) denunció las declaraciones del congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, quien en sus últimas declaraciones vinculó a la casa de estudios con el grupo terrorista Sendero Luminoso. "Sendero luminoso está presente en las universidades, vayan a San Marcos y verán cómo amenazan a sus profesores", expresó en el programa 'Hablemos Claro de Exitosa'.

Ante esto, la Decana de América denunció las expresiones indicando que "afectan al íntegro de la comunidad universitaria, la cual en su conjunto no tolera la violencia, ni los extremismos", por lo que piden que Montoya se rectifique públicamente y que se eviten futuras declaraciones con similar estigmatización, que "monoscaban el prestigio de la UNMSM", indica la misiva.

¿Cuáles son las expresiones de Jorge Montoya?

Al igual que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien señaló, sin pruebas, que los manifestantes más violentos eran los de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el congresista Jorge Montoya brindó expresiones que estigmatizan, nuevamente, a los estudiantes de la Decana de América. Dijo esto tras ser consultado sobre las protestas de la semana pasada que terminaron con el asesinato del joven Eduardo Ruiz Sanz.

“Lo que ha habido es un acto violentista. Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos y vean cómo amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Si no reconocemos que estamos en esta situación, estamos perdidos”, respondió el parlamentario de Honor y Democracia, sin sustento alguno.

Esta afirmación generó la respuesta del decano de la facultad de Letras y Ciencias Humanas, Marcel Velázquez, quien cuestionó que el parlamentario no solo eligió terruquear a las universidades públicas sino que reiteró falsas acusaciones contra la Decana. " Como profesor sanmarquino lo desmiento y condeno su discurso de odio, que se alimenta de noticias falsas", manifestó.

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Todos ingresaron: San Marcos y sus 2 carreras donde el 100% de postulantes lograron vacante en último examen de admisión

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en 1° puesto a Medicina en la UNMSM: obtuvo el puntaje más alto de todo el examen de admisión 2026-I

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Presidente José Jerí declara estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

José Jerí brinda mensaje a la Nación tras reunión con la PCM: ¿qué dijo el presidente?

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

José Domingo Pérez: “Tengo temor porque Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

