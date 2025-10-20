Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP
Pese a que los periodistas le pidieron a Rospigliosi que se corrigiera, el legislador señaló que 'Trvco' significaba 'Terruco', estigmatizando al músico asesinado.
Durante su más reciente conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió a Eduardo Ruiz Sanz, el rapero asesinado por el suboficial de tercera de la PNP, Luis Magallanes. El congresista de Fuerza Popular afirmó que Ruiz Sanz era conocido como “terruco”. Sin embargo, los periodistas presentes lo corrigieron de inmediato, precisando que el músico urbano era conocido como “Trvco”. Pese a la aclaración, Rospigliosi desestimó la observación y sostuvo que dicho apelativo significaba lo que él sostenía, estigmatizando así al fallecido artista.
“Todos los que han cometido ataques contra la Policía han sido liberados. (…) Lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar ‘Terruco’. Es muy lamentable que haya ocurrido una muerte, (…) pero atacar a la Policía con bombas molotov, pirotécnicos o piedras es un delito que no debe quedar impune. (…) Sí, sé que era ‘Trvco’, que significaba lo que ya hemos dicho”, señaló.
Además, Rospigliosi reiteró su respaldo a la Policía, pese a las grabaciones difundidas que evidencian constantes actos de represión policial. “Hemos visto que la mayoría de individuos que cometieron delitos atacando a la Policía Nacional han sido puestos en libertad, mientras que al policía que hizo uso de su arma se le ha dictado prisión. Esto es ilegal según la ley que hemos aprobado en el Congreso. Hay una investigación en curso, (…) pero esta debe realizarse con el policía en libertad”, indicó.