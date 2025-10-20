HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca
Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca     Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca     Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca     
Sigue EN VIVO el partido de Universitario vs Ayacucho FC
Sigue EN VIVO el partido de Universitario vs Ayacucho FC      Sigue EN VIVO el partido de Universitario vs Ayacucho FC      Sigue EN VIVO el partido de Universitario vs Ayacucho FC      
Política

Familia de Eduardo Ruiz denunciará a Rospigliosi tras llamarlo ''terruco'': "Está faltando a la buena memoria"

Rodrigo Noblecilla, abogado de la familia del joven asesinado durante la Marcha Nacional adelantó que enviarán una carta notarial contra el congresista Fernando Rospigliosi por sus declaraciones ofensivas. En caso de no rectificarse, le enviarán una querella.

Familia de Eduardo Ruiz denunciará a Fernando Rospigliosi. Foto: composición LR
Familia de Eduardo Ruiz denunciará a Fernando Rospigliosi. Foto: composición LR

El abogado de la familia de Eduardo Ruiz Sanz, Rodrigo Noblecilla, joven asesinado por el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes, durante la Marcha Nacional del 15 de octubre, anunció que enviarán una carta notarial contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de que este calificara al artista como “terruco” durante declaraciones a la prensa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Ese señor pasó de ser de izquierda a trabajar para el fujimorismo. Él sabe, él tiene formación política, él sabe lo que habla, no es ningún tonto. Le vamos a enviar su carta notarial y después lo vamos a querellar si no se rectifica, porque está faltando a la buena memoria", señaló.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

lr.pe

Desde el entorno de Eduardo el dolor por su muerte se mezcla con la indignación ante los ataques a su memoria. Su hermanó, Fabio, recordó que el joven artista, conocido por su compromiso con la música y el arte callejero, nunca tuvo vínculo alguno con la violencia, y que su apodo era parte de su identidad creativa y no un motivo de sospecha ni de burla.

"Nosotros venimos haciendo este arte desde 2008, 2009. Tengo pruebas de que mi hermano se pone de nombre 'Kurt' por Kurt Cobain. Cuando él cumple la mayoría de edad comienza a viajar por todo el Perú, viajaba haciendo su música y haciendo malabares. Su nombre ahora lo quieren malograr y vamos a ver que el señor se rectifique", sostuvo.

PUEDES VER: José Jerí a prueba: Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez

lr.pe

Abogado de Eduardo Ruiz denuncia encubrimiento de la PNP y pide que Fiscalía lleve el caso sin intervención de la Dirincri

Rodrigo Noblecilla, abogado de la familia de Eduardo Ruiz Sanz, denunció presuntas maniobras dentro de la Policía Nacional destinadas a alterar pruebas y encubrir al responsable del disparo que terminó con la vida del joven rapero durante la marcha del 15 de octubre. El letrado advirtió que la institución estaría intentando fabricar una versión falsa de los hechos e incluso habría intentado modificar evidencias en la morgue de Lima para respaldar esa narrativa.

Noblecilla cuestionó, además, la versión presentada por la defensa del suboficial Luis Magallanes —a quien el comandante PNP Óscar Arriola identificó como autor del disparo—, que sostiene que la bala rebotó en el suelo antes de alcanzar el pecho de Ruiz. “Están queriendo imponer la teoría del rebote”, advirtió el abogado, quien rechazó que se intente presentar el asesinato como un accidente.

PUEDES VER: Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

lr.pe

Asimismo, señaló inconsistencias entre las declaraciones del ministro del Interior y las del general Arriola: mientras este último calificó el hecho como un caso aislado, el ministro negó cualquier relación entre Magallanes y la muerte del joven. “Pretenden transformar a la víctima en culpable”, criticó Noblecilla, asegurando que al menos cuatro agentes habrían participado en el operativo donde fue asesinado Ruiz Sanz.

Finalmente, pidió que el caso sea investigado por un despacho fiscal independiente y sin coordinación con la Dirincri, a la que acusó de estar siendo utilizada para reprimir y desplegar agentes encubiertos armados durante las protestas.

Notas relacionadas
Rosa María Palacios ante muerte de Eduardo Ruiz: “Es muy difícil que se encuentre justicia si la Policía no actúa profesionalmente”

Rosa María Palacios ante muerte de Eduardo Ruiz: “Es muy difícil que se encuentre justicia si la Policía no actúa profesionalmente”

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

LEER MÁS
Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

LEER MÁS
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

LEER MÁS
José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

LEER MÁS
Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

LEER MÁS
Cesan al jefe de compras del Ministerio del Interior por escándalos en contratos

Cesan al jefe de compras del Ministerio del Interior por escándalos en contratos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huánuco: Destruyen laboratorio de cocaína y centros de minería ilegal en La Morada

Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

Empresa de micros de Trujillo sigue recibiendo amenazas: "Tendremos que dejar hogares incompletos"

Política

Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

José Domingo Pérez pide suspensión temporal del juicio a Susan Villarán tras fallo del TC sobre caso Cócteles

Pedro Salinas se reúne con el Papa León XVI: "El caso Sodalicio no quedó impune gracias a él y a Francisco"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

José Domingo Pérez pide suspensión temporal del juicio a Susan Villarán tras fallo del TC sobre caso Cócteles

Pedro Salinas se reúne con el Papa León XVI: "El caso Sodalicio no quedó impune gracias a él y a Francisco"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025