Familia de Eduardo Ruiz denunciará a Rospigliosi tras llamarlo ''terruco'': "Está faltando a la buena memoria"

El abogado de la familia de Eduardo Ruiz Sanz, Rodrigo Noblecilla, joven asesinado por el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes, durante la Marcha Nacional del 15 de octubre, anunció que enviarán una carta notarial contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de que este calificara al artista como “terruco” durante declaraciones a la prensa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Ese señor pasó de ser de izquierda a trabajar para el fujimorismo. Él sabe, él tiene formación política, él sabe lo que habla, no es ningún tonto. Le vamos a enviar su carta notarial y después lo vamos a querellar si no se rectifica, porque está faltando a la buena memoria", señaló.

TE RECOMENDAMOS DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Desde el entorno de Eduardo el dolor por su muerte se mezcla con la indignación ante los ataques a su memoria. Su hermanó, Fabio, recordó que el joven artista, conocido por su compromiso con la música y el arte callejero, nunca tuvo vínculo alguno con la violencia, y que su apodo era parte de su identidad creativa y no un motivo de sospecha ni de burla.

"Nosotros venimos haciendo este arte desde 2008, 2009. Tengo pruebas de que mi hermano se pone de nombre 'Kurt' por Kurt Cobain. Cuando él cumple la mayoría de edad comienza a viajar por todo el Perú, viajaba haciendo su música y haciendo malabares. Su nombre ahora lo quieren malograr y vamos a ver que el señor se rectifique", sostuvo.

Abogado de Eduardo Ruiz denuncia encubrimiento de la PNP y pide que Fiscalía lleve el caso sin intervención de la Dirincri

Rodrigo Noblecilla, abogado de la familia de Eduardo Ruiz Sanz, denunció presuntas maniobras dentro de la Policía Nacional destinadas a alterar pruebas y encubrir al responsable del disparo que terminó con la vida del joven rapero durante la marcha del 15 de octubre. El letrado advirtió que la institución estaría intentando fabricar una versión falsa de los hechos e incluso habría intentado modificar evidencias en la morgue de Lima para respaldar esa narrativa.

Noblecilla cuestionó, además, la versión presentada por la defensa del suboficial Luis Magallanes —a quien el comandante PNP Óscar Arriola identificó como autor del disparo—, que sostiene que la bala rebotó en el suelo antes de alcanzar el pecho de Ruiz. “Están queriendo imponer la teoría del rebote”, advirtió el abogado, quien rechazó que se intente presentar el asesinato como un accidente.

PUEDES VER: Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

Asimismo, señaló inconsistencias entre las declaraciones del ministro del Interior y las del general Arriola: mientras este último calificó el hecho como un caso aislado, el ministro negó cualquier relación entre Magallanes y la muerte del joven. “Pretenden transformar a la víctima en culpable”, criticó Noblecilla, asegurando que al menos cuatro agentes habrían participado en el operativo donde fue asesinado Ruiz Sanz.

Finalmente, pidió que el caso sea investigado por un despacho fiscal independiente y sin coordinación con la Dirincri, a la que acusó de estar siendo utilizada para reprimir y desplegar agentes encubiertos armados durante las protestas.