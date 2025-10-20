José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, se pronunció luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó mandar el archivo el caso Cócteles en el marco de las investigaciones contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

En ese sentido, en una entrevista para La República, Pérez Gómez cuestionó el fallo al señalar que "la sentencia del TC forma parte ese paquete de sentencias que ha dado y que están afectando actualmente la forma como el Estado tiene que combatir el crimen". Asimismo, el miembro del Ministerio Público advirtió que dicha decisión afecta a los casos del epxresidente Ollanta Humala y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

"Creo que esta decisión no solamente afecta a la Fiscalía, sino también al propio Poder Judicial, porque es el Poder Judicial a través de sus jueces quienes han dictado las resoluciones judiciales. No solamente en el caso cócteles, hay una sentencia ya en primera instancia en el caso del expresidente Humala y otros procesos que están en curso como contra los dirigentes del partido aprista, el Partido Renovación Popular y otros en curso que seguramente tendrán que ser materia de análisis de los fiscales y de los jueces cuáles van a ser los alcances de esta sentencia", enfatizó.

Por otro lado, el fiscal Pérez Gómez alertó que el Tribunal Constitucional no tomó en consideración en la sentencia que la empresa brasileña Odebrecht admitió que culpabilidad en los casos que se le investigan en el Perú. Esto luego de que el TC admitiera en su fallo que los aportes en campaña durante las campañas presidenciales 2011 y 2016 no era considerado delito, motivo por el cual el caso Cócteles se archivó.

"Odebrecht, además de haber declarado su culpabilidad en nuestro país, ya había sido declarada culpable precisamente por toda esta estructura de transferencias de dinero de procedencia ilícita en su país. (…) Incluso, (el TC) señala por qué la fiscalía no ha investigado a la empresa Odebrecht, una situación que es absolutamente falsa. Porque la empresa Odebrecht, cuando se declara culpable, está ya asumiendo la responsabilidad frente a la justicia peruana en relación a los actos que involucra a la competencia o la jurisdicción y la jurisdicción de la justicia peruana", explicó.

"Esto sin duda, pues, marca una situación de preocupación que, pues, nos pone prácticamente en lo que ya se configura como la impunidad de estos actos delictivos que se han presentado y que, bueno, vamos a esperar qué es lo que va a ocurrir en los demás casos", agregó.

José Domingo Pérez: "Esta sentencia del TC genera impunidad"

Durante la entrevista, el fiscal recordó que, en su momento, advirtió que "la única manera de que se pueda frustrar que la señora Fujimori responda ante la justicia peruana era a través de la justicia constitucional". Según el miembro del Ministerio Público, esto se debe a que desde el Congreso, a través de la política, se podía conformar el Tribunal Constitucional.

"A través de la justicia constitucional la política podía conformar ese Tribunal y aun cuando sí se reconoce que el Tribunal Constitucional, por mandato constitucional, tiene un origen, un origen político, tiene que desvincularse de ese origen", expresó.

Luego, acotó. "Pero esta sentencia, esta sentencia del Tribunal Constitucional que recoge argumentos políticos, lo que ha ocasionado es no solamente darle un salvavidas a la señora Fujimori, sino generar impunidad, impunidad en varios casos que, lamentablemente, le han hecho daño a nuestro país y que, lamentablemente el Ministerio Público, el Poder Judicial se están viendo afectados en este momento",