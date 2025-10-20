HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Política

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de mandar el archivo el caso Cócteles contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

José Domingo Pérez rechazó el archivo del caso Cócteles y que favorece a Keiko Fujimori. Foto: Composición/LR
José Domingo Pérez rechazó el archivo del caso Cócteles y que favorece a Keiko Fujimori. Foto: Composición/LR

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, se pronunció luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó mandar el archivo el caso Cócteles en el marco de las investigaciones contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, en una entrevista para La República, Pérez Gómez cuestionó el fallo al señalar que "la sentencia del TC forma parte ese paquete de sentencias que ha dado y que están afectando actualmente la forma como el Estado tiene que combatir el crimen". Asimismo, el miembro del Ministerio Público advirtió que dicha decisión afecta a los casos del epxresidente Ollanta Humala y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

lr.pe

"Creo que esta decisión no solamente afecta a la Fiscalía, sino también al propio Poder Judicial, porque es el Poder Judicial a través de sus jueces quienes han dictado las resoluciones judiciales. No solamente en el caso cócteles, hay una sentencia ya en primera instancia en el caso del expresidente Humala y otros procesos que están en curso como contra los dirigentes del partido aprista, el Partido Renovación Popular y otros en curso que seguramente tendrán que ser materia de análisis de los fiscales y de los jueces cuáles van a ser los alcances de esta sentencia", enfatizó.

PUEDES VER: Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

lr.pe

Por otro lado, el fiscal Pérez Gómez alertó que el Tribunal Constitucional no tomó en consideración en la sentencia que la empresa brasileña Odebrecht admitió que culpabilidad en los casos que se le investigan en el Perú. Esto luego de que el TC admitiera en su fallo que los aportes en campaña durante las campañas presidenciales 2011 y 2016 no era considerado delito, motivo por el cual el caso Cócteles se archivó.

"Odebrecht, además de haber declarado su culpabilidad en nuestro país, ya había sido declarada culpable precisamente por toda esta estructura de transferencias de dinero de procedencia ilícita en su país. (…) Incluso, (el TC) señala por qué la fiscalía no ha investigado a la empresa Odebrecht, una situación que es absolutamente falsa. Porque la empresa Odebrecht, cuando se declara culpable, está ya asumiendo la responsabilidad frente a la justicia peruana en relación a los actos que involucra a la competencia o la jurisdicción y la jurisdicción de la justicia peruana", explicó.

"Esto sin duda, pues, marca una situación de preocupación que, pues, nos pone prácticamente en lo que ya se configura como la impunidad de estos actos delictivos que se han presentado y que, bueno, vamos a esperar qué es lo que va a ocurrir en los demás casos", agregó.

José Domingo Pérez: "Esta sentencia del TC genera impunidad"

Durante la entrevista, el fiscal recordó que, en su momento, advirtió que "la única manera de que se pueda frustrar que la señora Fujimori responda ante la justicia peruana era a través de la justicia constitucional". Según el miembro del Ministerio Público, esto se debe a que desde el Congreso, a través de la política, se podía conformar el Tribunal Constitucional.

"A través de la justicia constitucional la política podía conformar ese Tribunal y aun cuando sí se reconoce que el Tribunal Constitucional, por mandato constitucional, tiene un origen, un origen político, tiene que desvincularse de ese origen", expresó.

Luego, acotó. "Pero esta sentencia, esta sentencia del Tribunal Constitucional que recoge argumentos políticos, lo que ha ocasionado es no solamente darle un salvavidas a la señora Fujimori, sino generar impunidad, impunidad en varios casos que, lamentablemente, le han hecho daño a nuestro país y que, lamentablemente el Ministerio Público, el Poder Judicial se están viendo afectados en este momento",

Notas relacionadas
José Domingo Pérez solicitará que Rafael López Aliaga declare como testigo en juicio contra Susana Villarán

José Domingo Pérez solicitará que Rafael López Aliaga declare como testigo en juicio contra Susana Villarán

LEER MÁS
José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

LEER MÁS
José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

LEER MÁS
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

LEER MÁS
JNJ acatará resolución a favor de Delia Espinoza, pero no la repondría en la Fiscalía de la Nación

JNJ acatará resolución a favor de Delia Espinoza, pero no la repondría en la Fiscalía de la Nación

LEER MÁS
Sagasti acusa al Congreso: “No quieren a una persona honesta ni que respete la vida porque eso les malogra el juego”

Sagasti acusa al Congreso: “No quieren a una persona honesta ni que respete la vida porque eso les malogra el juego”

LEER MÁS
Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Se realizó visita administrativa a los cuatros juzgados de la provincia de Sechura

'El Jorobado' lavaría dinero de la extorsión a través de conciertos: miembro de su organización habría participado en cumpleaños del alcalde de Comas

Plin ahora permite enviar dinero por WhatsApp: transfiere al instante solo con mensajes de texto

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

Sagasti acusa al Congreso: “No quieren a una persona honesta ni que respete la vida porque eso les malogra el juego”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025