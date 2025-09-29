HOYSuscripcion LR Focus

José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato habló con Rosa María Palacios sobre qué acciones tomaría si él y Rafael Vela fueran separados del grupo a cargo de las investigaciones a expresidentes del Perú. 

José Domingo Pérez y Rafael Vela evaluan renunciar a la Fiscalía. Foto: composición Jazmin Ceras/LR
En entrevista con la periodista Rosa María Palacios, el fiscal José Domingo Pérez reveló que si él o Rafael Vela son retirados del Equipo Especial Lava Jato, no irían a los casos de corrupción comunes. "Tengo que evaluarlo porque las condiciones en la institución (Fiscalía) no son las más dables. Tengo el riesgo de que estas acciones de acoso, hostigamiento y persecución se acrecienten", expresó Domingo Pérez.

A eso agregó que la situación de él y de su colega Vela ha llegado a un nivel de gravedad tan alto que, hoy en día, cuentan con varios procesos penales abiertos. "Hay un riesgo que se nos quiera afectar varios derechos nuestros, lo que nos lleva a una interrogante de determinar con seriedad si vale la pena continuar nuestras labores en el Ministerio Público", precisó.

Ante la denuncia del constante hostigamiento que viene recibiendo por ser fiscal del Equipo Lava Jato, no descartó trabajar para el sector privado. "Yo quería ser juez, quería continuar con mi carrera, pero si vemos lo que está ocurriendo en el Ministerio Público y las condiciones que no nos permiten laborar, a mí me queda claro que la propia institución no nos quiere", dijo.

Tomás Gálvez está de acuerdo con que se elimine los Equipos Especiales

Gálvez ha justificado su decisión de mantener a Vela y Pérez en sus cargos por razones de índole institucional y procesal. En entrevistas periodísticas, señaló que separar a Domingo Pérez en este momento sería "irrazonable" e "impertinente" porque el fiscal se encuentra en pleno desarrollo del juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán y otros casos de alta trascendencia. Argumentó que una remoción en esta etapa crítica podría ser interpretada como un intento de "encubrimiento o blindaje", lo cual afectaría la imagen de la Fiscalía. Por ello, garantizó que la función fiscal de ambos magistrados "queda garantizada".

No obstante, el fiscal de la Nación interino ha sostenido que "todos los equipos especiales tienen que dejar de existir", pues a su criterio, generan una "contradicción en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía" y han conducido a una "politización" de la institución. Gálvez propone que el Ministerio Público debe basarse en las fiscalías especializadas ya existentes con sus respectivos coordinadores. Además, indicó que su propuesta de eliminar los equipos especiales sería elevada a consideración de la Junta de Fiscales Supremos.

