El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, estuvo con Rosa María Palacios en el programa 'Sin Guion' y señaló que, aunque los casos que tiene a cargo siguen siendo sólidos, la llegada de Tomás Gálvez a la Fiscalía de la Nación ha generado un escenario adverso. En esa línea, denunció que existe un acoso laboral en su contra y en la del fiscal Rafael Vela por parte del magistrado interino.

"Hasta el momento los casos son sólidos, ¿no? Pero es un diagnóstico viendo lo que está ocurriendo actualmente. Tampoco era esperado que el señor Tomás Gálvez llegue a la Fiscalía de la Nación. Entonces, ya hay situaciones adversas. Lo manifiesto ante usted y es la primera entrevista en la que lo digo: hay un acoso laboral por parte del señor Tomás Gálvez hacia los fiscales Rafael Vela y mío a través de estas declaraciones que viene brindando últimamente. Y claro, la expectativa no es la misma para continuar nuestra labor. Le quedan casos más o menos interesantes, pero todavía están en nada, justamente la de los partidos políticos", sostuvo.

Además, Domingo Pérez advirtió que las recientes modificaciones aprobadas por el Congreso sobre los procesos de colaboración eficaz han afectado el trabajo del Ministerio Público. El fiscal señaló que estas normas han perjudicado la investigación de la empresa Odebrecht y otras, al imponer plazos que obligan a cerrar carpetas fiscales aún en curso.

"Hay que decir que las normas sobre la colaboración en este Congreso también han cambiado. ¡Uf! Nos han perjudicado. A ver, la empresa Odebrecht tenía el deber de seguir colaborando, es decir, se han abierto 10 carpetas en la cual la empresa estaba entregando información a la Fiscalía de distintos proyectos. Los procesos de colaboración son procesos largos porque, sobre todo, se necesita la cooperación internacional. Antes, las carpetas no se pudieron concluir. El Congreso de la República da esta ley y establece un plazo límite. Entonces se tiene que disponer la conclusión de esas incidencias que se han abierto", sostuvo.

Tomás Gálvez señala que no removerá a Domingo Pérez y Rafael Vela del Equipo Lava Jato

El fiscal de la Nación interino en reemplazo de la suspendida Delia Espinoza, Tomás Gálvez, ha confirmado que no removerá a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del Equipo Especial Lava Jato. Aunque previamente había considerado que sí evaluaría sus permanencias, Gálvez reconoció que, dado el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, no sería adecuado tomar una decisión que pudiera obstruir sus funciones.

"En este momento, no. Creo que José Domingo está llevando un proceso, un juicio oral que acaba de comenzar y sería impertinente y sobre todo irrazonable tomar una decisión que pueda impedir u obstruir que continúe con sus funciones", sostuvo.

"Es cierto que he dicho que a mi juicio debía sacarlo en el primer momento, pero toda palabra interpreta y entiende en su contexto, en su circunstancia. Si no estuviera en juicio oral, sería distinta la evaluación (...) Pero en este momento que él tenga la plena seguridad de que su actuación como fiscal, la actuación fiscal en representación del Ministerio Público, naturalmente, queda garantizada", agregó para Exitosa.