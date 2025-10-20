Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

La expresidenta del TC rechazó la sentencia del TC a favor de Keiko Fujimori. Foto: Composición/LR

La expresidenta del TC rechazó la sentencia del TC a favor de Keiko Fujimori. Foto: Composición/LR

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, se pronunció luego de que el TC ordenara el archivo del caso Cócteles contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal.

En ese sentido, durante una entrevista para La República, Ledesma criticó a los magistrados por su decisión de haber declarado fundado el habeas corpus presentado por la defensa legal de Fujimori Higuchi al señalar que "se ha construido un mensaje jurídico" a través de esa recurso constitucional.

"Esta sentencia es abiertamente inconstitucional por los siguientes temas. A través de un mecanismo que se llama habeas corpus se ha construido todo un mensaje jurídico a quien no le corresponde ser tutelada bajo este mecanismo. Todos conocemos que Keiko Fujimori no está detenido y no hay amenaza a su libertad, por lo tanto, el habeas corpus de plano debió haberse rechazado", dijo.

En esa misma línea, la extitular del máximo ente intérprete de la Constitución Política, argumentó su postura al indicar que "el habeas corpus no es el camino; segundo, que no hay firmeza; tercero, que (el TC) interfiere en un juzgamiento que se viene dando".

"Segundo, la oportunidad. El TC hace su trabajo cuando la labor de los jueces ha concluido, recién el Tribunal ingresa cuando la decisión está firme. Cuántos abogados van a tocar la puerta para que conozcan sus casos y el Tribunal dice: 'No estando firme, no habiéndose definido aún nada, no me corresponde intervenir'. La Constitución dice en su artículo 139 que ninguna autoridad, nadie puede interferir en el ejercicio de las funciones del sistema judicial", explicó.

