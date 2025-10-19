El primer ministro, Ernesto Álvarez, solicitó al presidente del Congreso presentarse ante el Pleno el miércoles 22 de octubre a las 4.00 p.m. junto a su gabinete a fin de solicitar el voto de confianza.

Por medio de un oficio dirigido a Fernando Rospigliosi, Álvarez solicitó que se programe sesión del Pleno para "en compañía de los demás ministros, exponer y debatir las principales medidas" que requiere su gestión.

Oficio dirigido al presidente del Congreso. Foto: PCM

¿Quiénes conforman el Gabinete de Ernesto Álvarez?

Cerca de las 5 de la tarde del 14 de octubre ocurrió la ceremonia de juramentación del gabinete ministerial. En un inicio la convocatoria estaba prevista para las 4:30 de la tarde, pero se dio con un retraso. En el evento, además de los familiares de los ministros, estuvieron algunos congresistas de Somos Perú como Alfredo Azurín. El gabinete ministerial dirigido por el premier Ernesto Álvarez está conformado por 14 hombres y 4 mujeres. Si contamos a Álvarez, daría un total de 15 varones.

Ellos ocuparán el ministerio de Relaciones Exteriores; Defensa; Economía y Finanzas; Interior; Justicia y Derechos Humanos; Justicia; Educación; Salud; Desarrollo Agrario y Riego; Trabajo y Producción del Empleo; Comercio Exterior y Turismo; Producción; Transportes y Comunicaciones; Energía y Minas; Transportes y Comunicaciones; Vivienda; Construcción y Saneamiento; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Ambiente, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social.

El primer ministro que juró frente a José Jerí fue Hugo de Zela Martínez, quien asumió como canciller y liderará el ministerio de Relaciones Exteriores. De Zela se encargará de la representación del Perú a nivel internacional. Le siguió César Francisco Díaz, que tendrá a su cargo al ministerio de Defensa.

La siguiente fue Denisse Miralles, quien toma las riendas de una de las carteras más relevantes como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que deberá velar por la economía del Perú y reducir los índices de pobreza. De igual manera, José Jerí tomó juramento a Vicentes Tiburcio como ministro del Interior. Entre sus funciones está luchar contra la inseguridad ciudadana junto con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por otro lado, Walter Martínez asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), cartera ocupada en el gobierno anterior, entre otros, por Juan José Santiváñez. Asimismo, Jorge Figueroa ocupará la cartera de Educación, que dejó Morgan Quero tras la vacancia contra Dina Boluarte.

Por su parte, Luis Napoleón Quiroz asumirá como ministro de Salud (Minsa) y Vladimir Cuno Salcedo como el titular de Desarrollo Agrario y Riego. Óscar Fernández será el encargado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mientras que César Quispe Lujan del ministerio de Producción.