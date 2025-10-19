Cárceles peruanas: ¿El centro de operaciones del hampa?

En los últimos años, los internos de las cárceles han perpetrado delitos más allá de los muros, gracias a la disponibilidad de teléfonos celulares y el contacto con sus visitantes. La mayoría son extorsiones, pero también se ordenaron asesinatos, secuestros , robos y hasta transacciones de droga, según la Policía.

Frente a ello, hay quienes consideran positiva la reacción de las autoridades que buscan poner orden dentro de los penales. Otros, sin embargo, ven los anuncios oficiales solo como un distractivo y marketing político.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La semana pasada, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) realizó operativos destinados, según dijeron, a contrarrestar los actos extorsivos. Y el presidente José Jerí, presente en algunos de estas acciones, advirtió que si las cosas siguen igual en los penales, aplicaria varios cambios en ellos.

PUEDES VER: El escalofriante ‘negocio’ de los asesinatos por encargo en Perú

En uno de sus operativos se revisó los pabellones 8 y 2 del penal Ancón I, en los que se encuentran recluidos Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado, y Yojairo Arancibia Sevillano, alias JJ, sindicado como mano derecha del delincuente detenido en Paraguay Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo.

Durante la revisión se incautó celulares y cargadores, así como dispositivos de señal WiFi de última generación. Luego, las autoridades volvieron a incursionar en el mismo establecimiento, así como en los penales de Lurigancho, El Milagro de Trujillo y Challapalca. En estos allanamientos se incautaron 19 celulares.

El 13 de octubre se ejecutó la operación Ciclón en el penal Miguel Castro Castró, así como en los establecimientos penitenciarios de Huaral, Picsi y Huamancaca donde se volvió a encontrar objetos prohibidos.

Con Jerí a la cabeza

En estas dos últimas operaciones estuvieron presentes el mandatario interino José Jerí, así como el comandante general de la PNP Oscar Arriola, y el jefe del Inpe, Iván Paredes Yataco.

Y el pasado martes, durante un encuentro con alcaldes de Lima Metropolitana, el presidente lanzó una advertencia a los reclusos de las cárceles del país.

PUEDES VER: Desde el penal Ancón I donde están presos El Jorobado y JJ se planificaban extorsiones

La advertencia de Jerí

El jefe de Estado señaló entonces que “la primera urgencia y donde todos los esfuerzos del Estado irán encaminados” es enfrentar la delincuencia que se ha instalado en las calles. Y agregó que varios crímenes se gestan en el interior de las prisiones.

“A ellos, a los que trabajan con ellos, me dirijo: si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales. Entonces, pórtense bien, porque, si no, vamos a cambiar todo lo que se puede cambiar en los penales. Es una advertencia”, sostuvo Jerí, ante la presencia de los alcaldes que aplaudieron la respuesta del mandatario.

Pasado ese encuentro mediático donde también se habló de declarar a Lima en emergencia, surgen algunas preguntas. Por ejemplo: ¿Todos los delitos que ocurren en el país se plenean en las cárceles? ¿Bastaría intervenir estos centros para derrotar a la criminalidad, como lo sugiere el Gobierno?

“No llegan ni al 1%”

Sin ánimo de contradecir al presidente José Jerí, el exdirector del Inpe, Javier Llaque, le deseó éxitos en la política penitenciaria que dirige, por el bien de la seguridad ciudadana.

No obstante, Llaque Moya considera que, pese al aumento de la inseguridad en el país y de las extorsiones, es un mito que dentro de las cárceles se orqueste la mayor parte de los crímenes y delitos.

Señaló que “ni el 1%” de las extorsiones que se registran a diario en el país se organizan desde las prisiones, varias de la cuales son consideradas de extrema seguridad y se hallan ubicadas en zonas alejadas de los centros urbanos .

PUEDES VER: Requisa en Lurigancho y Ancón I: Hallan dispositivos para cometer extorsiones

“Existe el mito de que desde los penales se organizan delitos y extorsiones. ¿Cuántas extorsiones ha habido en la calle?, ¿1.500?, ¿3.000? Pero les garantizo que ni el 1% se organiza en los penales, aunque seguro sí se organizan algunos otros delitos”, aseveró.

En esa línea, el politólogo Fernando Tuesta señaló, a manera de análisis, que: “La asociación con Bukele es más que notoria”, y advirtió que la estrategia de imagen no puede sostenerse sin acciones de fondo.

Para Tuesta, es evidente que el presidente Jerí busca proyectar cercanía con la ciudadanía y aparecer como un presidente activo, pero ese intento de posicionamiento –dice- no se construye de la noche a la mañana.

Aprovechar información de penales

Contrario a esa posición de Jerí, el exministro del Interior, Remigio Hernani, señala que “el presidente puede hacer muchas cosas, pero esta vez buscó la foto, hizo ‘marketing’ para congraciarse con la ciudadanía que está harta de la delincuencia”.

También enfatizó que “los penales del país son centros de informaciones, donde se sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por pasar”.

Hernani sostiene que en las cárceles “todo se compra y todo se vende”, y piensa que “un buen pesquisa podría tener una red de informantes en los penales”, es decir que se podría utilizar los reclusorios como centros de recojo de información precisamente para la lucha contra el crimen organizado.

Cárceles en cifras

De acuerdo con el Inpe, hasta julio de este año había 103.112 internos en las cárcles el país. De ellos 38.028 tienen la condición de procesados y 65.084 están sentenciados.

Por robo agravado hay 22 mil 169 internos; por violación sexual de menores de edad, 12.135; por tráfico ilícito de drogas, 8.064; por robo agravado en grado de tentativa, 5.530; por promoción o favorecimiento para el tráfico de drogas (TID), 4.407; por violación sexual, 3.983; por TID en formas agravadas, 3.690; por homicidio calificado-asesinato, 3.358; por actos contra el pudor en menores de 14 años, 2.902; y por hurto agravado, 2.785 reclusos.

Asimismo, por incumplimiento de obligación alimentaria, 2.341 reclusos; por tocamientos o actos libidinosos en agravio de menores, 2.021; por tenencia ilegal de armas, 1.995; por extorsión, 1.389; por hurto agravado en grado de tentativa, 1.234; por violación sexual de persona en estado de inconciencia, 985; y por feminicidio, 959.

También por organización criminal, 938; por agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, 924 y otros delitos, 19.732.

En cuanto a la población penal extranjera, hay 5.664 presos, entre ellos 387 mujeres.

Sobre estos últimos, se sabe que 1.469 están por robo agravado, 687 por tentativa de robo, 588 por TID, 213 por extorsión, 156 por homicidio calificado-asesinato, 90 por organización criminal, 79 por integrar una banda criminal, 28 por sicariato, 30 por feminicidio, y 58 por el delito de secuestro.

Pedraza: “Es un error”

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza señala: “Me parece bien que el Ejecutivo y el presidente en concreto se preocupen por la seguridad del país, concretamente por las extorsiones. Sin embargo, considero que focalizar la atención de las extorsiones en los penales es un error, pues si bien es innegable que desde las cárceles también se extorsiona, el grueso de las extorsiones que el Perú sufre hoy contra transportistas en general, colegios privados, comerciantes formales e informales, mercados, etc, de hecho son realizadas por bandas en libertad”.

Es decir, agrega, desde mi punto de vista, el peso de la extorsión desde las cárceles no es determinante para el crecimiento de ese delito, menos para la extensión en todo el país o las principales ciudades como está ocurriendo hoy. Por ello, bien por preocuparse por el tema pero creo que focalizar mejor sería lo más conveniente y focalizar mejor significa asignar recursos a la policía para realizar trabajos de inteligencia, designar un grupo especial que se dedique a tiempo completo con recursos y tecnología personal para identificar a las bandas organizadas que dirigen las extorsiones y en su tiempo detenerlos. Creo que esa es la receta universal, la única que podría reducir este flagelo que hoy vive el país. Hay que trabajar también contra las extorsiones desde los penales, por supuesto, pero, insisto, el factor principal que hoy implica el crecimiento de este fenómeno está dirigido por bandas en libertad.

DATOS

Huaral. El viernes 17 de octubre se fugó del penal de Huaral, Dylan Jiménez Pérez (24), de nacionalidad venezolana, procesado por el delito de robo agravado. El escape le costó el cargo al director y al subdirector del presidio.

Piura. Y hoy también se Krisman Nizama Ponce (31), procesado por el delito de extorsión, quien permanecía en el tópico del penal de Piura por encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico. El In pe removió también de sus cargos al director y subdirector de este establecimiento.