La noche de este jueves 16 de octubre, familiares y amigos de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, rapero conocido como 'Trvko', se reunieron en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el Centro de Lima, para realizar una vigilia en su nombre. Esto tras confirmarse la identidad del policía que lo asesinó durante las marchas de este miércoles 15 de octubre en contra del gobierno de José Jerí y el Congreso de la República.

Se trata del suboficial de tercera Luis Magallanes, parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional. Ante el hecho, decenas de personas, entre ellos integrantes del colectivo Amachaq Pachaq, grupo al que Ruiz Sáenz pertenecía, acudieron al lugar para honrar su memoria.

Durante el homenaje, se entonaron cánticos y se pronunciaron palabras en reconocimiento a la trayectoria artística Ruiz Sáenz. Asimismo, un grupo de sikuris interpretó música tradicional, mientras que diversas personalidades acompañaron la ceremonia, entre ellas el padre de Inti Sotelo, uno de los jóvenes asesinados en las protestas de noviembre de 2020, y la exministra de Cultura, Gisela Ortiz.

"Expresaba la realidad social en sus letras"

Con velas y carteles que cuestionaban el accionar de la Policía Nacional, los asistentes a la vigilia expresaron su rechazo al régimen de José Jerí. Uno de los participantes contó que el artista y vecino de San Martín de Porres tenía dos giras pendientes por realizar. Por lo que exigieron que el asesinato del joven rapero no quede impune.

“En sus letras expresaba la realidad social desde sus experiencias y vivencias. Hoy es un día muy penoso y seguimos bajo una dictadura”, declaró una compañera de la escena del rap que estuvo presente cuando Trvko recibió el impacto de bala.

Según se pudo conocer, los accesos a Plaza Francia fueron cerrados por estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villareal y otros ciudadanos, quienes realizaron una cadena humana con carteles, velas y banderas para impedir el pase de vehículos. Sikuris entonaron canciones en todo momento en señal de apoyo a los familiares y amigos de 'Trvco'. Pidiendo justicia en su nombre.

Entre lágrimas y abrazos solidarios, los allegados y manifestantes coreaban con fuerza: “¡Inti, Bryan y Trvko, presente!”, recordando a otros jóvenes que también perdieron la vida en protestas pasadas. La vigilia no solo fue un acto de memoria, sino también una denuncia contra la violencia estatal y una exigencia clara de que estos crímenes no queden impunes.

Confirman que impacto de bala acabó con la vida de 'Trvko'

Mauricio Ruiz se dedicaba al rap y era conocido artísticamente como 'Trvko' en el mundo del hip hop del distrito de San Martín de Porres. Deja a un menor de 8 años en la orfandad. Por lo que la familia solicita apoyo para cubrir con los gastos de sepelio.

El hecho ocurrió cerca de las 11:50 p.m. en Plaza Francia. En medio del caos, el efectivo, luego identificado como el oficial Luis Magallanes, disparó sin apuntar, y una de las balas impactó en el tórax Ruiz, información confirmada este jueves 16 de octubre por el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola. Aunque fue trasladado al hospital Arzobispo Loayza, gracias a una única moto que se detuvo, lamentablemente falleció antes de llegar. Defensoría del Pueblo confirmó su deceso.

Reportes periodísticos indican que se encontraron casquillos de bala en el lugar, lo que respalda las denuncias ciudadanas que exigen que este crimen no quede impune. “No puede quedar en la impunidad. Nada vale más que la vida”, declaró uno de los testigos. Pese a la gravedad de lo ocurrido, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, minimizó la situación al afirmar públicamente que el asesinato de Eduardo no representa un “costo político”, generando aún más indignación entre los manifestantes y familiares del joven.

En la vigilia, los allegados portaban velas, flores y pancartas con mensajes de indignación y dolor, como: “Este Gobierno lo mató. Jerí lo mató”, “Lo asesinó una bala de la PNP”, “Si la muerte del pueblo no te duele, tu paz me ofende” y “Perú te quiero, por eso te defiendo”. La atmósfera era de duelo, pero también de resistencia, marcada por el grito colectivo de justicia.

¿Quién mató a 'Trvco'?

El comandante Óscar Arriola también confirmó que el suboficial policial Luis Magallanes ha sido separado de su cargo y actualmente se encuentra bajo atención médica debido a un diagnóstico de politraumatismo. Asimismo, solicitó que sea un fiscal común quien vea el caso. Hecho que ha sido advertido por la congresista Ruth Luque, quien sentenció vía X que la competencia recaería en la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad.

Estas no serían las únicas arbitrariedades denunciadas. Según el abogado de la víctima, Rodrigo Noblecilla, la Policía Nacional habría intentado interferir en la investigación y alterar los hechos desde el momento mismo de la necropsia. Indicó que, durante las diligencias para determinar la causa de la muerte, dos generales habrían buscado asumir el control del caso con el fin de manipular la verdad y orientar la investigación conforme a sus propios intereses.

"Jamás había visto que dos generales, con una actitud desmesurada, intentaron llevarse el cuerpo sin el consentimiento de los familiares, tratando de asumir la competencia de la investigación y modificando la versión oficial a su conveniencia", declaró el abogado para La República.

La versión oficial también ha intentado minimizar los hechos. Tanto el presidente José Jerí como el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negaron la participación directa de agentes policiales en el asesinato y responsabilizaron a un “minúsculo grupo de personas” que participaba en la protesta, justificando además el uso de la fuerza por parte de la Policía como un acto de defensa propia.

Ante la confirmación oficial de que el asesinato fue cometido por un efectivo policial, congresistas como Guillermo Bermejo anunciaron la presentación de una moción de censura contra el presidente José Jerí y la Mesa Directiva, exigiendo justicia y una reforma profunda en la Policía Nacional para evitar que hechos como este queden impunes. Por su parte, bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular han expresado su respaldo al integrante de Somos Perú. La lectura final: el pacto continúa.

