Política

Juan José Santiváñez, abogado de policías con sentencias, oficializa su postulación a las Elecciones 2026

El exministro de Justicia confirmó su candidatura mediante un video en el que defiende a la PNP y promete “respeto” a quienes “protegen a la patria”. Santiváñez renunció al cargo antes del cierre del plazo legal y evita precisar con qué partido competirá.

Santiváñez renunció a inicios de octubre al cargo de ministro de Justicia del vacado gobierno de Dina Boluarte. Foto: composición LR
Santiváñez renunció a inicios de octubre al cargo de ministro de Justicia del vacado gobierno de Dina Boluarte. Foto: composición LR

Juan José Santiváñez oficializó su postulación a las elecciones 2026 con un video en el cual se observa a policías siendo agredidos por un civil. Tras la escena, el exministro aparece frente a cámara y pronuncia un mensaje directo: “Basta, quienes protegen a la patria merecen respeto. Yo estoy aquí para ellos”. Con esa frase, el exfuncionario marca el inicio de su campaña con un discurso centrado en la defensa de la Policía Nacional.

Su anuncio llega apenas dos semanas después de su renuncia al Ministerio de Justicia, presentada el 1 de octubre, cuando el Congreso se alistaba para debatir una moción de censura en su contra. Con su dimisión, Santiváñez evitó una votación que podía removerlo del cargo y, a la vez, cumplió el requisito legal para postular a un cargo público en los comicios generales de 2026.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: La PNP confiesa que un efectivo asesinó al rapero "Trvko", Eduardo Ruíz Sanz

Durante su gestión en el Ejecutivo, Santiváñez acumuló denuncias e investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociación incompatible. Además, ha sido abogado de efectivos policiales con sentencias por corrupción y de exagentes vinculados a la organización criminal. Las tesis fiscales señalan que el exministro usó su paso por el Estado para favorecer a oficiales investigados y fortalecer una red de lealtades dentro de la institución policial.

Aunque en Arequipa aparecieron pintas con su apellido en colores similares a los de Alianza Para el Progreso (APP), Santiváñez no confirmó en su video ninguna filiación partidaria. Dijo únicamente que ha recibido invitaciones de “varias organizaciones” y que anunciará su decisión “en el momento adecuado”. Mientras tanto, su mensaje visual y su retórica a favor de la PNP buscan posicionarlo como el candidato de las fuerzas del orden, apelando al respaldo de miles de policías en actividad y retiro.

PUEDES VER: Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Juan José Santiváñez: moción de censura impulsada por el Congreso adelantó su renuncia con miras a las elecciones

El exministro de Justicia, Juan José Santiváñez, presentó su renuncia el pasado 1 de octubre, alegando su intención de postular en las elecciones generales de 2026. La decisión fue interpretada como una estrategia para evitar enfrentar la moción de censura en su contra, programada para ser debatida el 3 de octubre en el Congreso.

Horas antes de su dimisión, el Parlamento había confirmado que la moción de censura contra el titular del Minjus sería debatida y votada en esa misma semana. El documento fue impulsado tras la difusión de audios que evidenciaban coordinaciones indebidas entre Santiváñez y altos mandos policiales, lo que derivó en llamados de varias bancadas a que el ministro diera un paso al costado.

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí anuncia que declararán en estado de emergencia a Lima Metropolitana

Durante los días previos, congresistas de oposición y del centro habían exigido su renuncia inmediata, advirtiendo que su permanencia solo aumentaba el desgaste del vacado gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, la moción de censura fue postergada en repetidas ocasiones por decisión de la Mesa Directiva, lo que generó críticas de sectores que acusaban al oficialismo de intentar blindarlo. En paralelo, algunos legisladores cercanos al Ejecutivo defendían su continuidad, argumentando que debía esperarse el resultado de las investigaciones antes de emitir un juicio político.

El proceso comenzó a mediados de septiembre, cuando se presentó la primera moción de censura contra Santiváñez, luego de que se revelara una serie de audios comprometedores sobre su relación con altos funcionarios policiales y posibles actos de injerencia en investigaciones internas. El documento obtuvo 35 firmas de respaldo, principalmente de las bancadas de izquierda y del bloque liberal, consolidando un consenso amplio para exigir su salida.

