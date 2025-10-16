HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno de José Jerí anuncia que declararán en emergencia a Lima Metropolitana

El primer ministro Ernesto Álvarez anunció la medida tras las protestas del 15 de octubre, que dejaron 120 heridos y un fallecido.

Ernesto Álvarez anunció medida en conferencia de prensa | Foto: Thalía Gutiérrez / URPI-LR
Ernesto Álvarez anunció medida en conferencia de prensa | Foto: Thalía Gutiérrez / URPI-LR

El primer ministro del Gobierno de José Jerí, Ernesto Álvarez, anunció que Lima será declarada en estado de emergencia y que el gabinete permanecerá en sesión permanente para coordinar las medidas correspondientes. Las disposiciones fueron comunicadas durante la reciente conferencia de prensa encabezada por el premier y se producen tras la manifestación ciudadana del pasado 15 de octubre, en contra del gobierno y el Congreso, que dejó 120 heridos y causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz.

"La declaratoria de emergencia no puede resultar en más de lo mismo. No puede ser una medida gaseosa que no conduzca a nada en especial. Por eso no la hemos hecho hasta ahora. (…) Estos días vamos a trabajar para que haya un paquete completo de medidas concretas. Las vamos a anunciar para que cada uno pueda discutirlas y se anunciaran en las próximas horas", declaró el primer ministro. Del mismo modo, no descartó imponer otras medidas tales como un toque de queda.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...

Familiares y amigos de Eduardo Ruiz realizaron vigilia en Plaza Francia tras ser asesinado por suboficial Luis Magallanes

Familiares y amigos de Eduardo Ruiz realizaron vigilia en Plaza Francia tras ser asesinado por suboficial Luis Magallanes

¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

Fallecido en marcha del 15 de octubre ÚLTIMAS NOTICIAS: Luis Magallanes, suboficial de la policía, asesinó a Eduardo Ruiz

Fallecido en marcha del 15 de octubre ÚLTIMAS NOTICIAS: Luis Magallanes, suboficial de la policía, asesinó a Eduardo Ruiz

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Luis Magallanes es el suboficial de la Policía que asesinó a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha del 15 de octubre

Luis Magallanes es el suboficial de la Policía que asesinó a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha del 15 de octubre

Quién es Luis Magallanes, el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre

Quién es Luis Magallanes, el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia: "Intentaron llevarse el cadáver"

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia: "Intentaron llevarse el cadáver"

Congresistas opositores insistirán con censura a José Jerí tras revelarse que policía asesinó a Eduardo Ruiz

Congresistas opositores insistirán con censura a José Jerí tras revelarse que policía asesinó a Eduardo Ruiz

DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

Representante de César Inga aclara sobre rumores que ponen al jugador fuera de Universitario: "Esta únicamente pensando en la 'U'"

China defiende sus compras de petróleo ruso y acusa a Trump de "intimidación económica" por Ucrania

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: "Nos tratan como si no fuéramos seres humanos"

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

