Gobierno de José Jerí anuncia que declararán en emergencia a Lima Metropolitana

El primer ministro del Gobierno de José Jerí, Ernesto Álvarez, anunció que Lima será declarada en estado de emergencia y que el gabinete permanecerá en sesión permanente para coordinar las medidas correspondientes. Las disposiciones fueron comunicadas durante la reciente conferencia de prensa encabezada por el premier y se producen tras la manifestación ciudadana del pasado 15 de octubre, en contra del gobierno y el Congreso, que dejó 120 heridos y causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz.

"La declaratoria de emergencia no puede resultar en más de lo mismo. No puede ser una medida gaseosa que no conduzca a nada en especial. Por eso no la hemos hecho hasta ahora. (…) Estos días vamos a trabajar para que haya un paquete completo de medidas concretas. Las vamos a anunciar para que cada uno pueda discutirlas y se anunciaran en las próximas horas", declaró el primer ministro. Del mismo modo, no descartó imponer otras medidas tales como un toque de queda.

Noticia en desarrollo...