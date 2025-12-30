HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Política

Elecciones 2026: JNE admite a trámite la plancha presidencial de Perú Libre encabezada por prófugo Vladimir Cerrón

Pese a su situación de prófugo, el líder de Perú Libre supera el primer filtro del Jurado Nacional de Elecciones y ahora se encuentra en periodo de tachas contra su candidatura a las elecciones generales 2026.

JNE admite a trámite la plancha presidencial de Perú Libre encabezada por Vladimir Cerrón. Foto: composición LR
JNE admite a trámite la plancha presidencial de Perú Libre encabezada por Vladimir Cerrón. Foto: composición LR

El Jurado Nacional de Elecciones dio luz verde a la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial presentada por el partido Perú Libre. Mediante una resolución oficial, el ente electoral admitió a trámite la lista que encabeza el prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, para las elecciones generales 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Con esta decisión se da el inicio al periodo de tachas, una ventana de tres días calendario donde cualquier ciudadano puede cuestionar la postulación. El personero legal de Perú Libre logró que la solicitud sea admitida, junto al líder del partido, la lista la integran el actual congresista Flavio Cruz Mamani, quien va como primer vicepresidente, y Bertha Rojas López, madre del exgobernador, para la segunda vicepresidencia.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
larepublica.pe

PUEDES VER: "El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

lr.pe

Cabe recordar que Cerrón permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023, tras recibir una condena efectiva por el caso Aeródromo Wanka. A pesar de su condición de prófugo, el exfuncionario utiliza sus redes sociales para hacer proselitismo político y atacar a sus opositores. La justicia peruana mantiene vigente una orden de captura internacional y ofrece una recompensa económica por información que facilite su ubicación exacta para que cumpla sus cuentas con la ley.

Sobre sus sentencias, el panorama es complejo por los constantes recursos que presenta su defensa técnica ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Actualmente, el médico tiene una condena de tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de colusión.

Aunque el TC anuló un proceso previo por negociación incompatible relacionado con el caso La Oroya, Cerrón todavía arrastra procesos abiertos por lavado de activos y organización criminal vinculados al financiamiento de su partido. La Ley Orgánica de Elecciones impide postular a quienes cuentan con una sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso. Sin embargo, su defensa argumenta que algunas de estas resoluciones no están firmes o fueron revertidas en instancias superiores.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: Primero la Gente denuncia fallas en plataforma del JNE durante inscripción de listas

Elecciones 2026: Primero la Gente denuncia fallas en plataforma del JNE durante inscripción de listas

LEER MÁS
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

LEER MÁS
"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

LEER MÁS
JEE declara inadmisible tacha contra Mario Vizcarra por falta de pago de tasa

JEE declara inadmisible tacha contra Mario Vizcarra por falta de pago de tasa

LEER MÁS
Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
César San Martín se jubila como juez supremo con un llamado a luchar por la justicia y el derecho

César San Martín se jubila como juez supremo con un llamado a luchar por la justicia y el derecho

LEER MÁS
Palabras finales: el discurso de despedida del juez supremo César San Martín

Palabras finales: el discurso de despedida del juez supremo César San Martín

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025