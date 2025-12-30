El Jurado Nacional de Elecciones dio luz verde a la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial presentada por el partido Perú Libre. Mediante una resolución oficial, el ente electoral admitió a trámite la lista que encabeza el prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, para las elecciones generales 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Con esta decisión se da el inicio al periodo de tachas, una ventana de tres días calendario donde cualquier ciudadano puede cuestionar la postulación. El personero legal de Perú Libre logró que la solicitud sea admitida, junto al líder del partido, la lista la integran el actual congresista Flavio Cruz Mamani, quien va como primer vicepresidente, y Bertha Rojas López, madre del exgobernador, para la segunda vicepresidencia.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Cabe recordar que Cerrón permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023, tras recibir una condena efectiva por el caso Aeródromo Wanka. A pesar de su condición de prófugo, el exfuncionario utiliza sus redes sociales para hacer proselitismo político y atacar a sus opositores. La justicia peruana mantiene vigente una orden de captura internacional y ofrece una recompensa económica por información que facilite su ubicación exacta para que cumpla sus cuentas con la ley.

Sobre sus sentencias, el panorama es complejo por los constantes recursos que presenta su defensa técnica ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Actualmente, el médico tiene una condena de tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de colusión.

Aunque el TC anuló un proceso previo por negociación incompatible relacionado con el caso La Oroya, Cerrón todavía arrastra procesos abiertos por lavado de activos y organización criminal vinculados al financiamiento de su partido. La Ley Orgánica de Elecciones impide postular a quienes cuentan con una sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso. Sin embargo, su defensa argumenta que algunas de estas resoluciones no están firmes o fueron revertidas en instancias superiores.