PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     
Política

Rosa María Palacios sobre Ernesto Álvarez: "No puede ser primer ministro alguien que detesta al 95% del Perú"

Rosa María Palacios, conductora de ‘Sin guion’, analiza el nuevo gabinete de transición y las controversias en torno a los ministros, sobre todo la designación del premier Ernesto Álvarez, mientras que la ciudadanía se moviliza contra el Gobierno de Jerí.

La periodista criticó la designación de Ernesto Álvarez en el premierato. Foto: composición LR
La periodista criticó la designación de Ernesto Álvarez en el premierato. Foto: composición LR

En la última edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios empezó el programa comentando la reciente y muy esperada conformación del nuevo gabinete ministerial, conocido también como el de transición y reconciliación nacional, el cual tiene como primer ministro al abogado Ernesto Álvarez, expresidente del TC y militante del PPC, ahora con licencia en su partido. Sin embargo, la conductora sacó a relucir que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, desde sus redes sociales, las cuales eliminó después de jurar al cargo, sería parte de los que buscan desacreditar las protestas y minimizar los reclamos de la ciudadanía, a tal punto de llamar heredera del MRTA a la generación Z. “El problema del pacto en el poder es que no entiende que tiene el rechazo del 95% de la población; por lo tanto, no puedes poner de primer ministro a alguien que detesta al 95% del país”, refutó Palacios.

Sin embargo, esto no acabaría ahí, ya que tal como lo expuso la conductora de ‘Sin guion’, el nuevo premier Ernesto Álvarez registra dos denuncias por abuso sexual, las cuales fueron archivadas, al igual que la del presidente José Jerí, que data del año 2024. Y para seguir con la lista de los ministros denunciados, entra a tallar el titular de Defensa, César Díaz Peche, quien fue acusado de violencia familiar y acoso por su expareja. Por lo que a la hora de nombrar gente dentro del Gobierno, todos estos actos “no tendrían mucha importancia”... “Esto es lo que puede convocar Jerí, no hay de dónde escoger”, cuestionó Rosa María Palacios. 

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rosa María Palacios arremete contra Rafael López Aliaga: “Su falso atentado es la violencia que él mismo promueve”

Por otro lado, y a propósito del paro nacional convocado para el día de hoy 15 de octubre, la periodista comentó que este ha ido creciendo y que estaría motivado principalmente por el hartazgo del país ante la “continuidad” y seguir con “más de lo mismo” tras la designación de José Jerí dentro de la Presidencia de la República. Asimismo, Palacios enfatizó que, como consecuencia de la movilización ciudadana, el verdadero temor del poder sería que tengan que cambiar de mandatario. “Eso es lo que los aterra porque tienen la conciencia sucia (...) Es muy difícil que la población acepte a Jerí con los antecedentes que tiene”, concluyó la periodista. 

En la parte final del programa, Rosa María Palacios tuvo como invitado al vocero de Alianza para el Progreso, Martín Salas, quien empezó comentando el tema de la vacancia de Dina Boluarte dentro del Congreso, la cual “su partido apoyó sin ser forzado a esto, ya que fue una decisión propaís”, según dijo el abogado. “Boluarte se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados para responder ante la justicia”, añadió Salas, ante lo que la conductora de ‘Sin guion’ no pudo evitar recordarle que “fue el mismo Congreso, con APP a la cabeza, el que le archivó todas sus imputaciones”.

PUEDES VER: Harvey Colchado exige al Gobierno de Jerí: “Que se deroguen las leyes procrimen y releven a los altos mandos policiales”

Con respecto a la renuncia de César Acuña a su cargo de gobernador de La Libertad, el vocero señaló que “no ve irresponsable su decisión porque está dejando a buen recaudo a la región de Trujillo”, pero, como se sabe, esto queda en duda debido a que el ahora candidato presidencial estaría involucrado en supuestos actos de corrupción dentro de su gobierno. “La fijación contra César Acuña y APP es tan grande que por todo lo que ocurre en el Congreso como el Ejecutivo y en la región Trujillo, terminan culpando a Acuña”, reclamó Salas. Y en relación con el nombramiento de José Jerí como presidente del país, indicó que primero habría que ver cómo se comporta, “quizás el jovencito da la talla”, finalizó.

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

Óscar Fernández es el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo: perfil y trayectoria

Óscar Fernández es el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo: perfil y trayectoria

Sandra Gutiérrez, militante de Somos Perú, jura como nueva ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables

Sandra Gutiérrez, militante de Somos Perú, jura como nueva ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen que crea banco de ADN y otorga a PNP el control total, excluyendo a Fiscalía

Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen que crea banco de ADN y otorga a PNP el control total, excluyendo a Fiscalía

Dina Boluarte: Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

Dina Boluarte: Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Pedro Castillo sobre marcha de 15 octubre: "José Jerí tiene un gabinete de corruptos y terruqueadores"

Pedro Castillo sobre marcha de 15 octubre: "José Jerí tiene un gabinete de corruptos y terruqueadores"

Elecciones 2026: George Forsyth será candidato presidencial por Somos Perú

Elecciones 2026: George Forsyth será candidato presidencial por Somos Perú

