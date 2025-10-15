En la última edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios empezó el programa comentando la reciente y muy esperada conformación del nuevo gabinete ministerial, conocido también como el de transición y reconciliación nacional, el cual tiene como primer ministro al abogado Ernesto Álvarez, expresidente del TC y militante del PPC, ahora con licencia en su partido. Sin embargo, la conductora sacó a relucir que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, desde sus redes sociales, las cuales eliminó después de jurar al cargo, sería parte de los que buscan desacreditar las protestas y minimizar los reclamos de la ciudadanía, a tal punto de llamar heredera del MRTA a la generación Z. “El problema del pacto en el poder es que no entiende que tiene el rechazo del 95% de la población; por lo tanto, no puedes poner de primer ministro a alguien que detesta al 95% del país”, refutó Palacios.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Sin embargo, esto no acabaría ahí, ya que tal como lo expuso la conductora de ‘Sin guion’, el nuevo premier Ernesto Álvarez registra dos denuncias por abuso sexual, las cuales fueron archivadas, al igual que la del presidente José Jerí, que data del año 2024. Y para seguir con la lista de los ministros denunciados, entra a tallar el titular de Defensa, César Díaz Peche, quien fue acusado de violencia familiar y acoso por su expareja. Por lo que a la hora de nombrar gente dentro del Gobierno, todos estos actos “no tendrían mucha importancia”... “Esto es lo que puede convocar Jerí, no hay de dónde escoger”, cuestionó Rosa María Palacios.

TE RECOMENDAMOS NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por otro lado, y a propósito del paro nacional convocado para el día de hoy 15 de octubre, la periodista comentó que este ha ido creciendo y que estaría motivado principalmente por el hartazgo del país ante la “continuidad” y seguir con “más de lo mismo” tras la designación de José Jerí dentro de la Presidencia de la República. Asimismo, Palacios enfatizó que, como consecuencia de la movilización ciudadana, el verdadero temor del poder sería que tengan que cambiar de mandatario. “Eso es lo que los aterra porque tienen la conciencia sucia (...) Es muy difícil que la población acepte a Jerí con los antecedentes que tiene”, concluyó la periodista.

En la parte final del programa, Rosa María Palacios tuvo como invitado al vocero de Alianza para el Progreso, Martín Salas, quien empezó comentando el tema de la vacancia de Dina Boluarte dentro del Congreso, la cual “su partido apoyó sin ser forzado a esto, ya que fue una decisión propaís”, según dijo el abogado. “Boluarte se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados para responder ante la justicia”, añadió Salas, ante lo que la conductora de ‘Sin guion’ no pudo evitar recordarle que “fue el mismo Congreso, con APP a la cabeza, el que le archivó todas sus imputaciones”.

Con respecto a la renuncia de César Acuña a su cargo de gobernador de La Libertad, el vocero señaló que “no ve irresponsable su decisión porque está dejando a buen recaudo a la región de Trujillo”, pero, como se sabe, esto queda en duda debido a que el ahora candidato presidencial estaría involucrado en supuestos actos de corrupción dentro de su gobierno. “La fijación contra César Acuña y APP es tan grande que por todo lo que ocurre en el Congreso como el Ejecutivo y en la región Trujillo, terminan culpando a Acuña”, reclamó Salas. Y en relación con el nombramiento de José Jerí como presidente del país, indicó que primero habría que ver cómo se comporta, “quizás el jovencito da la talla”, finalizó.