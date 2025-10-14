HOYSuscripcion LR Focus

Política

¿Se cancela el paro nacional del 15 de octubre?: Estos son los acuerdos entre manifestantes

La marcha de este 15 de octubre sigue en pie pese al retiro de algunos gremios del transporte. Jóvenes, colectivos sociales y sindicatos regionales liderarán este paro nacional contra la inseguridad, la corrupción y el Gobierno de José Jerí.

Jóvenes y colectivos se preparan para la marcha nacional 15 de octubre. Foto: composición LR
Jóvenes y colectivos se preparan para la marcha nacional 15 de octubre. Foto: composición LR

En las últimas horas se vienen presentando cambios importantes con respecto al paro nacional del miércoles 15 de octubre, pero cabe recalcar que este sigue en pie. Si bien distintos colectivos y sindicatos habían anunciado una paralización general, algunos gremios del transporte han decidido no sumarse a la protesta tras llegar a acuerdos con el Gobierno. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), liderada por Martín Valeriano, confirmó su retiro luego de una reunión con el presidente José Jerí, mientras que la Cámara Internacional de Transporte aún evalúa su participación, pero mostró disposición al diálogo antes que a la confrontación.

Pese a estas deserciones, otros sectores mantienen la convocatoria. Los colectivos ciudadanos, sindicatos regionales y movimientos juveniles encabezados por la generación Z y el Bloque Universitario ratificaron su participación usando frases como ¡Basta ya! y el lema ‘El pueblo no se rinde’. Todas estas agrupaciones protestan contra la inseguridad, la extorsión y la ola de criminalidad que viene sufriendo el país, en especial el sector transportes, y a partir de sucesos como el ataque contra Agua Marina durante un concierto en Chorrillos, ante lo que exigen acciones y medidas por parte del Gobierno y el Congreso.

Paro mañana 15 de octubre en contra del Gobierno: qué políticos participarán y detalles de la protesta

Se sabe que también se sumarán estudiantes de las universidades San Marcos, Villarreal, Agraria La Molina y la PUCP, además de la Asociación de Transportistas del Norte (Asotrani), que sí paralizará sus actividades. Los manifestantes exigen la derogatoria de la Ley n.º 32108, de crimen organizado, y la declaración de emergencia para el sector transportes, que viene siendo afectado por los últimos asesinatos y extorsiones.

Así, la marcha nacional de este 15 de octubre no ha sido cancelada, pero ya no es tan solo un paro de gremios, sino una jornada de protesta impulsada por jóvenes y colectivos sociales principalmente. En consecuencia, esta convocatoria busca visibilizar el malestar general frente a la inseguridad, la corrupción y las últimas disposiciones del Gobierno, el cual acaba de ser asumido por José Jerí tras la reciente vacancia de Dina Boluarte.

En relación con los detalles de la movilización de mañana, se conoce que comenzará desde temprano en Lima y Callao, con marchas principales a las 4:00 p.m. en la plaza Dos de Mayo y actividades artísticas desde las 3:00 p.m. en la plaza Francia. Se prevén bloqueos parciales y protestas en vías centrales, mientras que universidades como la PUCP suspenderán clases presenciales. Por otro lado, el Gobierno ha reiterado que mantendrá el diálogo y tomará medidas para garantizar el orden público durante la jornada.

