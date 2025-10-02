Juliana Oxenford sobre candidaturas de López Aliaga y César Acuña: “¿Les vamos a dar oportunidad a estos que nos han engañado por tanto tiempo?”
En la última edición de 'Arde Troya', la periodista hizo un llamado urgente de toma de conciencia a los electores a propósito de las próximas elecciones y postulaciones al Senado y a la Presidencia.
En la edición de su programa de hoy, la periodista Juliana Oxenford inició haciendo una cobertura en vivo del panorama con respecto al paro de transportistas en distintas zonas de Lima, donde se evidenció que no se cumplió de manera total, ya que el 70% decidió paralizar sus recorridos para dirigirse hacia el Congreso en forma de protesta. Asimismo, resaltó que “los transportistas se encuentran en total abandono y con pánico de salir a trabajar, lo que no es vida para nadie”.

En lo que concierne a la reciente renuncia de Juan José Santiváñez en la cartera de Justicia, señaló que esta habría sido la mejor alternativa para el exministro debido a su próxima postulación al Senado y que, de igual manera, seguirían sus pasos el actual ministro de Educación, Morgan Quero, el alcalde Rafael López Aliaga y el líder de APP, César Acuña. “¿Les vamos a dar oportunidad a estos que nos han engañado durante tanto tiempo? La última palabra la tenemos nosotros, los electores… Apelo a la inteligencia de la gente que tiene una postura bastante aterrizada y consciente de la realidad que estamos viviendo”, cuestionó la periodista.
Durante el tramo final de 'Arde Troya', entrevistó a Silvana Carrión, quien se desempeñó como procuradora ad hoc del caso Lava Jato por más de cinco años, pero fue removida del cargo, según comentó Juliana, a pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a pesar de haber tenido la gestión más exitosa, ya que fue la que más reparaciones civiles ha recuperado en los casos de corrupción.