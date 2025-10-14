Rosa María Palacios empezó la edición de su programa de hoy, ‘Sin guion’, comentando el retorno de Delia Espinoza al cargo de fiscal de la Nación tras la medida cautelar que le concediera el Poder Judicial, pero la ejecución de este fallo se daría en aproximadamente cinco días, aclaró la periodista. “La resolución no solo le da la razón a Delia Espinoza, sino que la repone frente a los actos de la Junta Nacional de Justicia, la cual decidió poner a Patricia Benavides como fiscal de la Nación; sin embargo, esto carece de forma y fondo porque no está debidamente motivada y, sobre todo, viola el artículo 158 de la Constitución, que establece que el fiscal de la Nación solo puede ser nombrado por la Junta de Fiscales Supremos y no por la JNJ”, resaltó Palacios.

Por otro lado, mencionó las esperadas renuncias que se han venido presentando en estos días a propósito de las próximas elecciones generales, entre ellas la de César Acuña al Gobierno Regional de La Libertad para poder postular a la Presidencia, pero esta no sería la primera vez que el líder de Alianza para el Progreso abandona el cargo de gobernador, según recalcó Rosa María, ya que en el 2015 hizo exactamente lo mismo. “Acuña se la pasó de viaje en viaje por Europa durante su gobierno, y ¿cuál es el legado que deja?: el nivel de inseguridad que se vive en Trujillo, por ejemplo, muy aparte de los serios problemas de corrupción en contratación pública y otros más”, cuestionó la periodista.

Asimismo, Rosa María Palacios abordó la reciente renuncia de Rafael López Aliaga a la Alcaldía de Lima, también con miras a postular a la Presidencia en los comicios de 2026. Esta decisión sería no solo cuestionable por el hecho de que el líder de Renovación Popular convirtió sus últimas actividades en una especie de mítines de campaña, sino que el exalcalde deja la ciudad con una larga lista de promesas no cumplidas. La conductora tampoco dejó de comentar el “extraño” intento de atentado contra López Aliaga, del cual la Fiscalía acaba de comunicar que no continuará con la investigación del caso al no encontrarse ningún indicio. “El señor López Aliaga utilizó este incidente para victimizarse, pero no había nada contra él (...) Este atentado, que no es más que un escalamiento de la violencia política que él mismo tolera y promueve, ahora resulta que es falso. Las cosas deben de estar muy mal dentro de RP para montar estos ‘armanis’”, señaló Palacios.

La conductora destacó y resaltó una vez más que, pese a que el presidente José Jerí tomaría juramento al nuevo gabinete en las próximas horas, los actos del nuevo mandatario siguen siendo nulos al carecer de la refrendación ministerial respectiva. “No se puede incurrir de nuevo en salvajismos jurídicos… Lo único que tiene que hacer el presidente, la única tarea constitucional, es formar un gabinete”, dijo Rosa María. En tanto, agregó que tanto el Gobierno como el Congreso estarían con temor por la marcha nacional convocada para el día de mañana. “Que le tengan al menos un poquito de miedo al pueblo, ya que eso los hará pensar antes de hacer estupideces”. Así cerró la conductora su edición de ‘Sin guion’, con un llamado a la reflexión y la acción ciudadana ante el caos institucional que atraviesa el país.