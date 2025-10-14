José Jerí sustentó informe que blindó a Dina Boluarte de denuncia por muertes en protestas

José Jerí sucedió a Dina Boluarte en la Presidencia del Perú tras ser vacada por incapacidad moral. Foto: Difusión | AFP | Jairo Díaz

El presidente de la República, José Jerí, fue el autor del informe que recomendó el archivo de la denuncia constitucional contra la exmandataria Dina Boluarte por las muertes de ciudadanos en protestas contra su gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

El informe fue aprobado por mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso el pasado 18 de julio. Aquel día, la sesión se realizó en reserva y estuvo presidida por la parlamentaria María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP).

Según el documento elaborado por Jerí, no se encontró los elementos ni pruebas suficientes para acusar a Boluarte. Sin embargo, es preciso resaltar que el archivo de esta denuncia no bloquea el proceso penal que pueda seguir el Ministerio Público contra la exjefa de Estado.

Meses más tarde, el 11 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso decidió archivar la denuncia con 12 votos a favor y 10 en contra. De esta manera, se mandó al archivo definitivo la denuncia presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena.

La denuncia contra Boluarte se realizó por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.

De acuerdo con la denuncia constitucional 509, "no se acreditó una vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal" contra la exmandataria.

José Jerí defendió su informe que blindó a Boluarte

En una entrevista para Cuarto Poder, el Jerí defendió su informe que recomendó archivar la denuncia contra Boluarte. Según indicó, la Fiscalía no presentó los elementos contundentes en su denuncia. Asimismo, señaló que "no podría prestarse a un juego cuando no hay elementos de prueba objetivos".

"El informe recoge lo que la Fiscalía presentó en base a los hechos que presentó. Hay que tener en claro algo: si la Fiscalía no presenta todos los elementos, los elementos contundentes, toda la información que debe tener para que el Congreso tome una decisión razonable, no vamos a acusar a alguien si es que no hay los elementos de prueba. (…) No habían los elementos en ese momento con los actuados que presentó la Fiscalía", dijo.

Al ser consultado sobre su opinión al respecto de las muertes en protestas entre 2022 y 2023, indicó que ocurrieron "excesos muy puntuales", pero que la responsabilidad de los culpables "lo determinará la Fiscalía".

"Yo creo que dentro de las protestas que hubo, hubo excesos muy puntuales, muy específicos, que lo está determinando la Fiscalía y que va a tener que proceder conforme a sus competencias y, finalmente, el Poder Judicial tendrá que sancionar a los responsables. Pero, en los elementos que se han mostrado, la Fiscalía no ha podido al día que se tomó la decisión indubitablemente de que hubo cadenas de mando o indicación expresa de actuar de una u otra manera", expresó.