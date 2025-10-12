Ministro de Transportes y Comunicaciones presentó su renuncia ante Dina Boluarte y José Jerí
El ministro César Sandoval comunicó su decisión en dos ocasiones: el 9 y 10 de octubre a Dina Boluarte y José Jerí, respectivamente.
- José Jerí acaba el día sin nombrar a su Gabinete: visitó zona de incendio en SJM
- Cancelan actividad de Rafael López Aliaga en VMT: policía detiene a hombre presuntamente armado
El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval Pozo, presentó su renuncia ante Dina Boluarte y José Jerí en medio de la crisis política que afronta el Perú tras la caída de la exjefa de Estado.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Sandoval lo hizo en dos oportunidades: el 9 y 10 de octubre. La primera vez lo hizo ante la expresidenta de la República Boluarte en medio de la moción de vacancia que se debatía y se aprobó en su contra. En una segunda ocasión, de manera irrevocable, presentó su dimisión ante Jerí.
TE RECOMENDAMOS
VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: José Jerí continúa sin nombrar un gabinete ministerial: un presidente de la República no puede gobernar sin ministros
"Nada me ata ni me atará jamás a los cargos. Aprobada la vacancia, presenté mi renuncia a la presidenta Dina Boluarte y luego hice lo propio ante el nuevo mandatario. En 5 meses al frente del MTC y gracias a nuestra presidenta pusimos freno a la corrupción, destrabamos inversiones e inauguramos y diseñamos obras que durmieron décadas", expresó Sandoval en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
El 9 de octubre, Sandoval, luego de que se aprobó la vacancia contra Boluarte, le comunicó: "Agradezco profundamente la confianza que depositó en mi persona y la oportunidad de servir a la patria". Un día después, le dejó constancia a Jerí de su dimisión, que antes fue informada a la expresidenta.
PUEDES VER: Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No es una salida real si se mantienen las normas que han llevado a la catástrofe"
Documento de renuncia ante José Jerí
Noticia en desarrollo...