Política

Ministro de Transportes y Comunicaciones presentó su renuncia ante Dina Boluarte y José Jerí

El ministro César Sandoval comunicó su decisión en dos ocasiones: el 9 y 10 de octubre a Dina Boluarte y José Jerí, respectivamente.

César Sandoval dimitió a su cargo tras la vacancia contra Dina Boluarte. Foto: Composición/LR
César Sandoval dimitió a su cargo tras la vacancia contra Dina Boluarte. Foto: Composición/LR

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval Pozo, presentó su renuncia ante Dina Boluarte y José Jerí en medio de la crisis política que afronta el Perú tras la caída de la exjefa de Estado.

Sandoval lo hizo en dos oportunidades: el 9 y 10 de octubre. La primera vez lo hizo ante la expresidenta de la República Boluarte en medio de la moción de vacancia que se debatía y se aprobó en su contra. En una segunda ocasión, de manera irrevocable, presentó su dimisión ante Jerí.

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí continúa sin nombrar un gabinete ministerial: un presidente de la República no puede gobernar sin ministros

"Nada me ata ni me atará jamás a los cargos. Aprobada la vacancia, presenté mi renuncia a la presidenta Dina Boluarte y luego hice lo propio ante el nuevo mandatario. En 5 meses al frente del MTC y gracias a nuestra presidenta pusimos freno a la corrupción, destrabamos inversiones e inauguramos y diseñamos obras que durmieron décadas", expresó Sandoval en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El 9 de octubre, Sandoval, luego de que se aprobó la vacancia contra Boluarte, le comunicó: "Agradezco profundamente la confianza que depositó en mi persona y la oportunidad de servir a la patria". Un día después, le dejó constancia a Jerí de su dimisión, que antes fue informada a la expresidenta.

PUEDES VER: Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No es una salida real si se mantienen las normas que han llevado a la catástrofe"

Documento de renuncia ante José Jerí

Documento de renuncia ante José Jerí

Noticia en desarrollo...

José Jerí continúa sin nombrar un gabinete ministerial: un presidente de la República no puede gobernar sin ministros

Reportera pregunta por el presidente José Jerí y ciudadana lanza demoledora crítica: "Que se vayan todos"

José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 50 horas sin nombrar a un nuevo gabinete ministerial

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Juan Carlos Tafur: “A Keiko le da lo mismo la presidencia. Ya se dio cuenta de que con hacer lobby legislativo le es suficiente”

José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 50 horas sin nombrar a un nuevo gabinete ministerial

José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

José Jerí continúa sin nombrar un gabinete ministerial: un presidente de la República no puede gobernar sin ministros

A más de 48 horas de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No es una salida real si se mantienen las normas que han llevado a la catástrofe"

