Ministro de Transportes y Comunicaciones presentó su renuncia ante Dina Boluarte y José Jerí

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval Pozo, presentó su renuncia ante Dina Boluarte y José Jerí en medio de la crisis política que afronta el Perú tras la caída de la exjefa de Estado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Sandoval lo hizo en dos oportunidades: el 9 y 10 de octubre. La primera vez lo hizo ante la expresidenta de la República Boluarte en medio de la moción de vacancia que se debatía y se aprobó en su contra. En una segunda ocasión, de manera irrevocable, presentó su dimisión ante Jerí.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí continúa sin nombrar un gabinete ministerial: un presidente de la República no puede gobernar sin ministros

"Nada me ata ni me atará jamás a los cargos. Aprobada la vacancia, presenté mi renuncia a la presidenta Dina Boluarte y luego hice lo propio ante el nuevo mandatario. En 5 meses al frente del MTC y gracias a nuestra presidenta pusimos freno a la corrupción, destrabamos inversiones e inauguramos y diseñamos obras que durmieron décadas", expresó Sandoval en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El 9 de octubre, Sandoval, luego de que se aprobó la vacancia contra Boluarte, le comunicó: "Agradezco profundamente la confianza que depositó en mi persona y la oportunidad de servir a la patria". Un día después, le dejó constancia a Jerí de su dimisión, que antes fue informada a la expresidenta.

Documento de renuncia ante José Jerí

Noticia en desarrollo...