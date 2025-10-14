Jóvenes de Generación Z critican al gobernador de Arequipa por pedir "bajarle la llanta a los revoltosos" en las protestas

Jóvenes calificaron de "desatinadas" las declaraciones de la autoridad. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: Wilder Pari / La República.

Jóvenes calificaron de "desatinadas" las declaraciones de la autoridad. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: Wilder Pari / La República.

Representantes del colectivo Generación Z en la ciudad de Arequipa, mostraron su rechazo al gobernador regional de Arequipa Rohel Sánchez, quien en reunión con el presidente Jerí le sugirió "bajarle la llanta a los revoltosos". Ello en alusión a las protestas que se desarrollan en el país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Nos parecen desatinadas (las declaraciones), porque lo que siempre hemos hecho es convocar a jornadas de movilización pacífica. Nunca hemos generado un tipo de violencia o desmán", expresó David Calizaya, vocero de la denominada Generación Z en Arequipa.

TE RECOMENDAMOS REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El dirigente juvenil confirmó que este miércoles 15 de octubre marcharán en apoyo al paro convocado en Lima. La convocatoria es a las 4 p.m. en la Plaza España. No obstante, aceptó que tendrán que cambiar el recorrido de su manifestación que usualmente llegaba la Plaza de Armas, pues gran parte del centro histórico de Arequipa estará restringido por la llegada del rey de España Felipe VI.

Sobre el pliego de reclamos, Calizaya señaló que sus consignas son que se vayan todos, rechazo a los partidos del Congreso, reforma de la PNP y elecciones limpias.

Gobernador de Arequipa aclara sus palabras

Este martes 14 de octubre, Rohel Sánchez explicó sus polémicas declaraciones en Lima, en una reunión de gobernadores regionales con José Jerí. En el cónclave, Sánchez le recomendó al presidente visitar este miércoles la ciudad de Arequipa para el Congreso Internacional de La Lengua Española, donde estará el monarca español. De esa manera, le "bajaría la llanta a los revoltosos".

"El derecho a la protesta está garantizado cuando se respeta la propiedad privada y la propiedad pública (…). El revoltoso es el que forma parte de una revuelta y la revuelta es un acto violentista y la violencia hay que rechazarla venga de donde venga", dijo Sánchez. Añadió que no se refería a las protestas en Arequipa.

De otro lado, Rohel Sánchez cuestionó los reclamos que piden la salida de Jerí de la presidencia, debido a que ya estamos en un proceso de elecciones generales y hay riesgo de paralizar al Estado. "Se deben respetar los procedimiento democráticos".

Sobre la llegada del primer mandatario a Arequipa, Sánchez sostuvo que será complicado, pues está avocado en la conformación de su gabinete ministerial.