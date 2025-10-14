HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional
Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     
Política

Paro mañana 15 de octubre en contra del Gobierno: qué políticos participarán y detalles de la protesta

La ciudadanía tiene el objetivo de expresar su rechazo al gobierno de José Jerí y exigir mayores acciones para frenar los altos índices de criminalidad.

El paro nacional se desarrollará el miércoles 15 de octubre. Foto: composición LR
El paro nacional se desarrollará el miércoles 15 de octubre. Foto: composición LR

Los altos índices de inseguridad ciudadana y la percepción de una mala gestión desde el Estado generó que a fines de septiembre e inicios de octubre la ciudadanía ejecute diversas marchas con el objetivo e exigir atención frente a esos problemas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese contexto, una de las principales protestas fue el paro de transportistas realizado el 7 de octubre. Ese día la mayoría de empresas de transporte público no brindó sus servicios como una medida de protesta ante la ola de extorsión de la que son víctimas. Fue tan contundente la medida que el Ejecutivo, entonces liderado por Dina Boluarte, se reunió con los dirigentes.

TE RECOMENDAMOS

REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además de esa fecha, se había programado una marcha para el miércoles 15 de octubre, sin embargo, tras la vacancia de la expresidenta muchos ciudadanos se preguntan si esa protesta se mantiene. En esta nota de La República te brindamos los detalles.

PUEDES VER: José Jerí ante el paro del 15 de octubre: "Recoge disconformidades (...) es una realidad que no podemos tapar"

lr.pe

¿Habrá paro mañana 15 de octubre?

Sí, el miércoles 15 de octubre se desarrollará el paro nacional convocado por la 'Generación Z' y el Bloque Universitario con el objetivo de exigir mayores acciones de lucha contra la criminalidad y mostrar disconformidad contra el gobierno de José Jerí.

Paro Nacional 15 de octubre: ¿qué políticos participarán?

El expresidente Martín Vizcarra afirmó que se sumará a la manifestación contra José Jerí. "El pacto mafioso no entiende el sentir de los peruanos, se aferra al poder. Imponen a José Jerí como presidente por la fuerza de sus votos. ¡Jerí, No nos representa! Las consecuencias que se generen serán de absoluta responsabilidad de este Congreso ilegítimo", expresó Vizcarra.

Aldo Mariños, alcalde de Pataz (La Libertad) inicialmente se sumó a la protesta del 15 de octubre, sin embargo, ya no participará luego de que un grupo de manifestantes, según señala, agredió a los ronderos que formaban parte de su comitiva.

Según explicó en un video en sus redes sociales, su cambio de decisión se debe a que los ronderos que lo acompañaban fueron agredidos el último 12 de octubre. Esa noche, tras la reunión con el presidente José Jerí, el burgomaestre y quienes integraban su comitiva fueron rechazados por decenas de ciudadanos en la Plaza San Martín, quienes los acusaban de "traidores" y "vendidos".

"No me gusta la violencia. La rechazo en todos sus extremos. La actitud que han asumido algunos jóvenes, lo rechazo. Me comentan los ronderos que han sido agredidos por lo que esa actitud me aleja de ustedes. No asistiré este miércoles 15 a la marcha que ustedes están convocando", dijo.

"Si realmente queremos construir un nuevo Perú, si queremos entendernos tiene que ser en paz", agregó.

PUEDES VER: Alcalde de Pataz retrocede: no participará del paro nacional del 15 de octubre

lr.pe

Gremios de transporte y colectivos universitarios también participarán

Asimismo, varios gremios como los transportistas (liderados por Walter Carrera de Asotrani y Julio Campos de la Alianza Nacional de Transportistas) han confirmado su participación.

En el mismo sentido se sumaron los colectivos universitarios (Bloque Universitario: FUSM, FEPUCP, UNFV, FEUA, AECH, ACUNI).

Notas relacionadas
Periodista Karla Ramírez: “Los grupos de poder criminalizan el periodismo de investigación”

Periodista Karla Ramírez: “Los grupos de poder criminalizan el periodismo de investigación”

LEER MÁS
José Jerí ante el paro del 15 de octubre: "Recoge disconformidades (...) es una realidad que no podemos tapar"

José Jerí ante el paro del 15 de octubre: "Recoge disconformidades (...) es una realidad que no podemos tapar"

LEER MÁS
Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ernesto Álvarez Miranda, voceado primer ministro de José Jerí, pidió licencia a su militancia en el PPC

Ernesto Álvarez Miranda, voceado primer ministro de José Jerí, pidió licencia a su militancia en el PPC

LEER MÁS
Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

LEER MÁS
Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

LEER MÁS
Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

LEER MÁS
Periodista Karla Ramírez: “Los grupos de poder criminalizan el periodismo de investigación”

Periodista Karla Ramírez: “Los grupos de poder criminalizan el periodismo de investigación”

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre EN VIVO: marcha contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Paro nacional del 15 de octubre EN VIVO: marcha contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025