Paro mañana 15 de octubre en contra del Gobierno: qué políticos participarán y detalles de la protesta

Los altos índices de inseguridad ciudadana y la percepción de una mala gestión desde el Estado generó que a fines de septiembre e inicios de octubre la ciudadanía ejecute diversas marchas con el objetivo e exigir atención frente a esos problemas.

En ese contexto, una de las principales protestas fue el paro de transportistas realizado el 7 de octubre. Ese día la mayoría de empresas de transporte público no brindó sus servicios como una medida de protesta ante la ola de extorsión de la que son víctimas. Fue tan contundente la medida que el Ejecutivo, entonces liderado por Dina Boluarte, se reunió con los dirigentes.

Además de esa fecha, se había programado una marcha para el miércoles 15 de octubre, sin embargo, tras la vacancia de la expresidenta muchos ciudadanos se preguntan si esa protesta se mantiene. En esta nota de La República te brindamos los detalles.

¿Habrá paro mañana 15 de octubre?

Sí, el miércoles 15 de octubre se desarrollará el paro nacional convocado por la 'Generación Z' y el Bloque Universitario con el objetivo de exigir mayores acciones de lucha contra la criminalidad y mostrar disconformidad contra el gobierno de José Jerí.

Paro Nacional 15 de octubre: ¿qué políticos participarán?

El expresidente Martín Vizcarra afirmó que se sumará a la manifestación contra José Jerí. "El pacto mafioso no entiende el sentir de los peruanos, se aferra al poder. Imponen a José Jerí como presidente por la fuerza de sus votos. ¡Jerí, No nos representa! Las consecuencias que se generen serán de absoluta responsabilidad de este Congreso ilegítimo", expresó Vizcarra.

Aldo Mariños, alcalde de Pataz (La Libertad) inicialmente se sumó a la protesta del 15 de octubre, sin embargo, ya no participará luego de que un grupo de manifestantes, según señala, agredió a los ronderos que formaban parte de su comitiva.

Según explicó en un video en sus redes sociales, su cambio de decisión se debe a que los ronderos que lo acompañaban fueron agredidos el último 12 de octubre. Esa noche, tras la reunión con el presidente José Jerí, el burgomaestre y quienes integraban su comitiva fueron rechazados por decenas de ciudadanos en la Plaza San Martín, quienes los acusaban de "traidores" y "vendidos".

"No me gusta la violencia. La rechazo en todos sus extremos. La actitud que han asumido algunos jóvenes, lo rechazo. Me comentan los ronderos que han sido agredidos por lo que esa actitud me aleja de ustedes. No asistiré este miércoles 15 a la marcha que ustedes están convocando", dijo.

"Si realmente queremos construir un nuevo Perú, si queremos entendernos tiene que ser en paz", agregó.

Gremios de transporte y colectivos universitarios también participarán

Asimismo, varios gremios como los transportistas (liderados por Walter Carrera de Asotrani y Julio Campos de la Alianza Nacional de Transportistas) han confirmado su participación.

En el mismo sentido se sumaron los colectivos universitarios (Bloque Universitario: FUSM, FEPUCP, UNFV, FEUA, AECH, ACUNI).