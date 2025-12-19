HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Política

Caso Ciro Castillo: PJ admite a trámite apelación para anular orden de detención preliminar en su contra

También fueron admitidos los recursos presentados por otros implicados, incluidos Hiromi Zúñiga, Jimmy Whu y Rafael Moscaiza, quienes también se encuentran no localizados.

Ciro Castillo es investigado por presunta organización criminal y colusión. Foto: Composición/LR
Ciro Castillo es investigado por presunta organización criminal y colusión. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial decidió admitir a trámite el recurso de apelación presentado por el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, con el objetivo de dejar sin efecto la orden de detención preliminar de 15 días dictada en su contra en el marco del caso conocido como Los Socios del Callao.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La medida fue acogida por el juez Edie Solórzano, quien consideró que el recurso cumple con los requisitos formales previstos en el Código Procesal Penal. Con esta decisión, la apelación será remitida a la Sala Penal de Apelaciones del Callao, que deberá evaluar su procedencia en una audiencia virtual en la que participen las partes involucradas.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Castillo, que actualmente se encuentra en condición de “no habido”, busca que la instancia superior deje sin efecto la orden de detención preliminar que se emitió a solicitud de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

También fueron admitidos los recursos presentados por otros implicados, incluidos Hiromi Zúñiga, Jimmy Whu y Rafael Moscaiza, quienes también se encuentran no localizados.

¿Por qué se investiga a Ciro Castillo?

La Fiscalía, en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó la madrugada de este lunes 15 de diciembre un allanamiento a la vivienda del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, como parte de un megaoperativo en el marco de las investigaciones del caso 'Los Socios del Callao'. Las diligencias fiscales también alcanzan a otros 26 inmuebles vinculados a funcionarios y contratistas del Gore del Callao.

Según la tesis fiscal, esta presunta organización criminal, supuestamente liderada por Castillo Rojo, habría manipulado contrataciones en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por un total de S/ 1.461.121,10.

Para el Ministerio Público, funcionarios y empleados del Gobierno Regional habrían utilizado sus posiciones para adjudicar contratos igualo menor de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a diversas empresas, con el propósito de eludir los procesos de selección que exige la ley.

Estas presuntas contrataciones irregulares habrían comenzado durante la gestión de Castillo, desde enero de 2023 hasta febrero de 2024, sumando un total de 63 adjudicaciones.

Notas relacionadas
Ciro Castillo se pronuncia por primera vez desde la clandestinidad y rechaza investigación fiscal

Ciro Castillo se pronuncia por primera vez desde la clandestinidad y rechaza investigación fiscal

LEER MÁS
Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

LEER MÁS
Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo

Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

LEER MÁS
Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

LEER MÁS
Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

LEER MÁS
Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

LEER MÁS
Keiko Fujimori será echada de la misma forma que fue corrida Sitza Romero advierten gremios

Keiko Fujimori será echada de la misma forma que fue corrida Sitza Romero advierten gremios

LEER MÁS
Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025