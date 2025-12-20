El presidente de la República, José Jerí, rechazó calificar como ‘leyes procrimen’ a un conjunto de normas impulsadas y respaldadas desde el Congreso, que han sido cuestionadas por debilitar herramientas clave en la lucha contra el crimen organizado. El mandatario sostuvo que responsabilizar a estas leyes por el aumento de la inseguridad ciudadana supone un error de enfoque y descartó promover su eliminación.

Jerí fue consultado por los cambios en la extinción de dominio, una figura legal que permite incautar bienes obtenidos con dinero ilícito. Frente a ello, el jefe de Estado cuestionó que se presente esta norma como determinante en delitos como la extorsión, el sicariato o el narcotráfico, y pidió precisar cuáles serían las leyes que supuestamente favorecen a las organizaciones criminales.