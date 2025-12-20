HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

José Jerí rechaza término de ‘leyes pro crimen’ que incrementaron la inseguridad: “No centremos el problema en ellas”

José Jerí, descartó que las normas aprobadas desde el Congreso expliquen el avance de la criminalidad y evitó comprometerse con su derogatoria, pese a las críticas hacia estas.

José Jerí pierde los papeles con periodista. Foto: composición LR
José Jerí pierde los papeles con periodista. Foto: composición LR

El presidente de la República, José Jerí, rechazó calificar como ‘leyes procrimen’ a un conjunto de normas impulsadas y respaldadas desde el Congreso, que han sido cuestionadas por debilitar herramientas clave en la lucha contra el crimen organizado. El mandatario sostuvo que responsabilizar a estas leyes por el aumento de la inseguridad ciudadana supone un error de enfoque y descartó promover su eliminación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Jerí fue consultado por los cambios en la extinción de dominio, una figura legal que permite incautar bienes obtenidos con dinero ilícito. Frente a ello, el jefe de Estado cuestionó que se presente esta norma como determinante en delitos como la extorsión, el sicariato o el narcotráfico, y pidió precisar cuáles serían las leyes que supuestamente favorecen a las organizaciones criminales.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

LEER MÁS
Conflicto interno en Somos Perú: Vocero oficial acusa a José Jerí de "estar pagando favores al Fujimorismo, APP y Acción Popular"

Conflicto interno en Somos Perú: Vocero oficial acusa a José Jerí de "estar pagando favores al Fujimorismo, APP y Acción Popular"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

LEER MÁS
Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Pedro Castillo y ratifica su permanencia en prisión

Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Pedro Castillo y ratifica su permanencia en prisión

LEER MÁS
Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

LEER MÁS
Pedro Castillo anuncia que Antauro Humala postulará al Senado con partido Juntos con el Pueblo

Pedro Castillo anuncia que Antauro Humala postulará al Senado con partido Juntos con el Pueblo

LEER MÁS
Cómo la marihuana ‘creepy’ transita de Colombia hasta Perú y Chile

Cómo la marihuana ‘creepy’ transita de Colombia hasta Perú y Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025