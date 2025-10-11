Generación Z anuncia manifestación contra gobierno de José Jerí este domingo 12 de octubre

La Generación Z anunció que, además de la manifestación social programada para el 15 de octubre, se realizará una este domingo 12 con el objetivo de rechazar el gobierno de José Jerí. Por medio de un comunicado, exhortaron a todos los ciudadanos del Perú a unirse a la protesta, la cual calificaron como "pacífica y masiva".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En ese sentido, rechazaron "categóricamente" la asunción de José Jerí y no lo reconocen como su gobernante legítimo. "Estamos convencidos de que la mayoría del pueblo peruano comparte nuestro sentir y repudio. Conocemos tu historial José Jerí y los valores que representas", se lee.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Teniendo en cuenta ese rechazo, exigen "expulsar a este pacto corrupto que nos impone un presidente inmoral, manchado y no digno".

Comunicado donde se informa marcha para este 12 de octubre. Foto: Elmer Ayala/X

"No reconocemos a este Congreso de la República, que ha traicionado la voluntad del pueblo. Invitamos a todos los peruanos y peruanas, de todas las regiones a unirse a esta marcha histórica para exigir un cambio verdadero. ¡Hagamos historia juntos, Generación Z y todo el Perú unido!", agregan.

Además, pidieron a la PNP que brinde apoyo al "pueblo". "Hacemos un llamado urgente a los buenos funcionarios de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que actúen en favor del pueblo y no de estos corruptos, a ellos y a las Fuerzas Armadas, les suplicamos que no levanten sus armas contra sus propios compatriotas. Este es un grito de auxilio, un pedido de empatía: Ustedes también son peruanos y saben que la corrupción ha devastado nuestras instituciones", anotaron.

"¡Hemos soportado más de una década la inestabilidad política! ¡YA NO MÁS! El momento es ahora. ¡Es hoy o nunca!", finaliza el comunicado.

Marcha del 15 de octubre

Gremios de transporte y el Bloque Universitario llevarán a cabo el paro nacional convocado para el martes 15 de octubre, promete movilizar a miles de ciudadanos en distintas regiones del Perú. Ambos sectores sostuvieron que comparten un mismo sentimiento: el cansancio ante la inseguridad, la corrupción y la falta de respuestas del Gobierno, que actualmente es presidido por Jose Jerí, tras la vacancia de Dina Boluarte.

"Si (José Jerí) va a hacer lo mismo de Dina (Boluarte), no va a garantizar nada. Nosotros continuaremos protestando en las calles, si no garantiza seguridad. Queremos combatir la inseguridad", agregó Julio Campos, vocero de la Alianza Nacional de Transportistas.

Asimismo, el dirigente sostuvo que este 12 de octubre también participará en la marcha que llevará a cabo el alcalde de Pataz, Aldo Mariño, desde Puente Piedra hasta la Plaza San Martín. Con respecto a su posición con el actual presidente de la República, indicó que "no es una persona transparente con valores que pueda garantizar la estabilidad y la inseguridad. Jerí votó a favor en las votaciones pro crímenes y tiene denuncias de violación".