HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Foraz incendio en SJM: vecinos afectados serían desalojados
Foraz incendio en SJM: vecinos afectados serían desalojados     Foraz incendio en SJM: vecinos afectados serían desalojados     Foraz incendio en SJM: vecinos afectados serían desalojados     
Política

José Jerí continúa sin nombrar un gabinete ministerial: un presidente de la República no puede gobernar sin ministros

Expertos indican que el primer acto de José Jerí como jefe de Estado debió ser nombrar a su nuevo gabinete ministerial. De acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Política, "son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de refrendación ministerial".

El presidente de la República lleva más de 50 horas sin ministros. Foto: Presidencia
El presidente de la República lleva más de 50 horas sin ministros. Foto: Presidencia

El presidente de la República, Jose Jerí, quien asumió el cargo tras la vacancia contra Dina Boluarte, lleva más de dos días sin juramentar a sus nuevos ministros para que realizar las labores en distintos sectores del Perú. En ese contexto, diversos expertos han cuestionado que el actual jefe de Estado gobierne sin ministros, algo que va en contra de la Constitución Política.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el artículo 120 de la carta magna, son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Es decir, los decretos, leyes o decisiones administrativas que pueda tomar Jerí no serían válidos sin la firma de los ministros o premier. En pocas palabras, mientras Jerí no designe al Presidente del Consejo de Ministros (PCM) y a sus miembros del gabinete, parte de sus decisiones ejecutivas carecen de efecto legal.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No es una salida real si se mantienen las normas que han llevado a la catástrofe"

lr.pe

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el abogado Emilio Noguerol explicó que el artículo 122 de la Constitución Política "señala que quien nombra a los ministros es el Presidente, no hay “herencia” de ministros".

En esa misma línea, Noguerol señaló tras la vacancia contra Boluarte, los ministros son removidos junto con el presidente y solo pueden realizar labores administrativas. "Al ser la vacancia aún más letal que la crisis total de gabinete, se remueve tanto presidente como sus ministros, quienes (de facto) realizan funciones administrativas hasta que se designe otro, evitando acefalia, pero no son los ministros del nuevo presidente", mencionó.

PUEDES VER: Papa León XIV tras vacancia de Boluarte y presidencia de Jerí: "Estoy cerca del pueblo peruano en este momento"

lr.pe

En tanto, mostró su preocupación que, tras asumir como presidente, Jerí no haya tomado juramento de sus nuevos ministros. "No se ha normado más sobre ese interregno, pues, lo lógico es que cuando se asume la presidencia,, el primer acto de gobierno es la constitución de un gabinete para evitar nulidad de actos presidenciales; sin embargo, ya ni un comportamiento lógico y responsable se puede esperar", escribió.

De igual manera, la periodista y abogada de La República, Rosa María Palacios, calificó como una improvisación que la expresidenta Boluarte, en caso haya sucedido, no haya firmado la renuncia de los ministros. Asimismo, indicó que, en caso hayan renunciado, podrían postular a las próximas Elecciones Generales 2026.

"Ya no son ministros. Si aceptan seguirlo siendo no pueden postular. Pero en la medida en que no son ministros ya, pueden postular. Supongo que antes de irse en la madrugada del viernes dejaron sus renuncias firmadas y estas fueron aceptadas por Boluarte. Digo, supongo, porque es tal el nivel de improvisación que cualquier cosa puede pasar", explicó Palacios.

"El presidente no gobierna con gabinete y ministros del gobierno anterior"

Por otro lado, el abogado y politólogo Juan De la Puente, explicó que Jerí no cuenta con un tiempo establecido para designar a un nuevo gabinete. Detalló que unas posibles 72 horas para aceptar la renuncia de ministros, como establece el artículo 123 de la Constitución Política, no viene al caso porque no lo necesita.

"¿El presidente tiene plazo para designar gabinete? No. Las 72 horas (artículo. 132) es para aceptar la renuncia. Pero un presidente nuevo no necesita recibir la renuncia de los ministros. El que cesa es el gobierno. No son "sus ministros". Por eso, su primera tarea es armar gobierno", dijo.

"El presidente no gobierna con gabinete y ministros del gobierno anterior, que son ministros "en funciones", acepción que los limita a actos administrativos, no a la "dirección y gestión" que señala el art. 119 de la Constitución. Para que haya gabinete tiene que haber ministros", acotó a la explicación.

Ministro César Sandoval presentó su renuncia a José Jerí

El 10 de octubre, el ahora exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, presentó su renuncia de manera irrevocable al presidente José Jerí. Un día antes, el 9 de este mes, Sandoval había renunciado al cargo a la exjefa de Estado Dina Boluarte.

Renuncia ante Dina Boluarte

Renuncia ante Dina Boluarte

Renuncia ante José Jerí

Renuncia ante José Jerí

Notas relacionadas
José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 50 horas sin nombrar a un nuevo gabinete ministerial

José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 50 horas sin nombrar a un nuevo gabinete ministerial

LEER MÁS
Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No es una salida real si se mantienen las normas que han llevado a la cástrofe"

Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No es una salida real si se mantienen las normas que han llevado a la cástrofe"

LEER MÁS
Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

LEER MÁS
Juan Carlos Tafur: “A Keiko le da lo mismo la presidencia. Ya se dio cuenta de que con hacer lobby legislativo le es suficiente”

Juan Carlos Tafur: “A Keiko le da lo mismo la presidencia. Ya se dio cuenta de que con hacer lobby legislativo le es suficiente”

LEER MÁS
Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No es una salida real si se mantienen las normas que han llevado a la catástrofe"

Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No es una salida real si se mantienen las normas que han llevado a la catástrofe"

LEER MÁS
A más de 48 horas de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

A más de 48 horas de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

LEER MÁS
José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 50 horas sin nombrar a un nuevo gabinete ministerial

José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 50 horas sin nombrar a un nuevo gabinete ministerial

LEER MÁS
Generación Z anuncia marcha contra gobierno de José Jerí este domingo 12 de octubre

Generación Z anuncia marcha contra gobierno de José Jerí este domingo 12 de octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025