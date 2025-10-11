HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

Tras la salida del gabinete de Dina Boluarte, el presidente José Jerí evalúa a quienes conformarían su primer Consejo de Ministros. Entre los voceados figuran Carlos Estremadoyro, Miguel Palacios, Jorge Angulo y Cluber Aliaga.

José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte. Foto: composición LR
José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte. Foto: composición LR

A más de un día de haber jurado como jefe de Estado, José Jerí aún no ha designado a su primer ministro ni a los titulares de las 18 carteras que completan el Consejo de Ministros. Sin embargo, fuentes de este medio confirmaron que el mandatario viene analizando perfiles de exministros y exfuncionarios con experiencia previa en la administración pública. Entre los voceados figuran Carlos Estremadoyro, Miguel Palacios, Jorge Angulo y Cluber Aliaga.

De acuerdo con la información recopilada, Carlos Estremadoyro Mory, exministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Martín Vizcarra, sería uno de los nombres considerados para volver al MTC. Estremadoyro ya ocupó ese despacho en 2020 y cuenta con una trayectoria técnica en el sector público. Es ingeniero civil de profesión por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
