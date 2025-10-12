Alcalde de Pataz pide a José Jerí cambio total del Gabinete: "Ninguno de los ministros anteriores debe quedarse"

Aldo Mariños, alcalde de Pataz caminó por 45 días para llegar a Lima desde La Libertad, donde pidió que se instale una mesa de diálogo con el presidente interino, José Jerí. La respuesta del mandatario fue instantánea y a las 5:00 p.m. Mariños ya se encontraba dentro de Palacio de Gobierno junto a Jerí.

Tras el diálogo por más de dos horas, Aldo no solo exigió mejoras para su jurisdicción, sino también el diálogo con el resto de alcaldes de su localidad y con otros gremios que exigen mayor seguridad ante el aumento de extorsiones y sicariato. Asimismo, pidió al presidente de la República que quienes conformen el nuevo Gabinete deben ser nuevos. "Zapatero a su zapato. Ninguno de los ministros anteriores deben quedarse, deben ser nuevos. Solo así se puede limpiar la casa, si no es imposible", expresó Mariños.

Al respecto, el mandatario solo escucho y no pronunció palabra alguna.

Al término de la reunión, Aldo Mariños brindó una conferencia de prensa donde anunció los acuerdos establecidos con José Jerí para socializar y coordinar con los diversos sectores antes de los plazos establecidos: "Los gremios, la sociedad civil, la juventud, la generación Z y todos los que amamos al Perú quedan convocados para esta reunión, todos nos vamos a poder ingresar, pero sí sus dirigentes. Cada punto se irá tocando en esa mesa de diálogo". Dicha mesa de diálogo se realizará este martes 14 de octubre.

Asimismo, confirmó que el jueves 16 se realizará una mesa técnica con la participación de todo el Gabinete Ministerial y el alcalde de Pataz.

Alcalde de Pataz en Plaza San Martín

Aldo Mariños llegó al Centro de Lima y su primera acción fue arrodillarse, mientras era respaldado por ronderos y ciudadanos que han seguido su caminata por más de un mes. Seguidamente, alzó las manos como un acto religioso. Allí improvisó un mitin en el que habló de los objetivos de su viaje a Lima y de sus expectativas actuales. Anotó que llegó con la expectativa de reunir 100 mil ciudadanos para sacar a Dina del gobierno. "A Dina no la ha vacado el Congreso, la han vacado los jóvenes de la generación Z, los transportistas, los pueblos que se han congregado en todas las plazas a lo largo y ancho de mi caminata y la agrupación Agua Marina. Mi solidaridad con ellos", enfatizó.

Ahora que está en Lima, explicó que pide al gobierno instalar una mesa de diálogo para firmar un pacto social con todas las organizaciones sociales del país, que atienda todos los problemas y que reivindique a los pueblos olvidados. También para liberar a todos los hombres y jóvenes encarcelados sin cumplir el debido proceso por reclamar un Estado más justo.

Al respecto, anunció que visitará al encarcelado expresidente Pedro Castillo. Subrayó que si no es escuchado y agotado el diálogo, recorrerá el país para exigir que se vayan todos. “Nada ha cambiado, solo han sacado a un maniquí. La lucha sigue. Si alguien cree que ha solucionado algo, sacándola a Dina, está totalmente equivocado. Sacándola a ella no se evita que haya asesinatos, no se evita que siga habiendo gente extorsionada. Sacándola a ella, no se va a construir el hospital por lo que ha caminado", refirió.

En otro momento pidió ser sincero con el pueblo, no mentir. Señaló que por un breve periodo de tiempo estuvo afiliado al partido de César Acuña, de lo que ahora se arrepiente, pero que supo corregir de inmediato y que hoy no está afiliado a ningún partido. Dijo que no tiene intenciones de postular a la Presidencia, pero que en el camino muchos se lo han pedido y que él siempre escucha la voz del pueblo, que es la voz de Dios.

Al finalizar su mensaje, pidió al pueblo ser responsable a la hora de decidir a quién darle su voto. "Te pido que seas responsable. No me vuelvas a hacer caminar otra vez mil kilómetros, no seas malo, no vuelvas a votar por el táper, por el que te regala un polo. A ese no les des tu voto. Ese te mete una aguja para mañana robarte una barreta. Emitan su voto con responsabilidad". Luego pidió unidad: "El dolor del pueblo es demasiado grande para estar divididos, a la izquierda, al centro, a la derecha les digo, rechacen la impunidad, para todos juntos gritar libertad".