Alcalde de Pataz advierte a José Jerí: "Si no instalan mesa de diálogo, pediré que se vayan todos"
Aldo Carlos Mariñoz, alcalde de Pataz, ya se encuentra en la Plaza San Martín, con la finalidad de que el Ejecutivo atienda su pedido de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de su jurisdicción.
Tras 45 días caminando, el alcalde de Pataz ha llegado a la Plaza San Martín, en el Centro de Lima, acompañado de ronderos y varios ciudadanos que apoyaron su caminata desde La Libertad. El pedido del burgomaestre es ser recibido por el presidente José Jerí, para que instale una mesa de diálogo y pueda escuchar y atender los pedidos para mejorar la inseguridad en su localidad y en el resto del Perú.
Mientras caminaba por la Panamericana Norte, declaró a este diario y le mando un mensaje a Jerí Oré: "Buscamos la reivindicación de los pueblos olvidados. Hoy pido la mesa de diálogo para firmar el Pacto Social porque no vamos a permitir que sigan asesinando a nuestras familias. Tiene que instalar la mesa de diálogo, si no instala en automático voy a pedir que se vayan todos".
Alcalde llega a Plaza San Martín
Aldo Mariñoz llegó al Centro de Lima y su primera acción fue arrodillarse, mientras era respaldado por ronderos y ciudadanos que han seguido su caminata por más de un mes. Seguidamente alzó las manos como un acto religioso.
Cabe destacar que durante todo su trayecto llevó colgado en su cuello la imagen del Santo Toribio. "Es el patrón de mi provincia. Un gran porcentaje de mi pueblo lo adora y creo yo que una verdadera autoridad debe abrazar primero a tu pueblo con Dios y luego abrazar todas las costumbres", respondió cuando este diario le preguntó por el santo que llevaba consigo.
Alcalde de Pataz descarta que renunciará
En otro momento de sus declaraciones, Aldo Mariñoz confirmó que no renunciará a su cargo de burgomaestre, por lo que no postularía al Congreso. La fecha límite para que una autoridad renuncie a su cargo y pueda participar de las elecciones del próximo año es este 13 de octubre. "Descarto, no voy a renunciar", aseguró.
José Jerí responde al alcalde de Pataz
Mediante su cuenta de X, el presidente del Gobierno de transición le mandó un mensaje a Aldo Mariñoz: "Siempre es importante escucharnos entre peruanos. Habrán puntos de encuentro y seguramente diferencias. Por ello invito hoy a Aldo Mariños, alcalde de Pataz a Palacio de Gobierno a dialogar".