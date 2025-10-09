HOYSuscripcion LR Focus

Política

Dina Boluarte no irá al Congreso a defenderse de su pedido de vacancia, afirma su abogado

El abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, anunció que Dina Boluarte no asistirá al Pleno del Congreso para ejercer su defensa ante el debate de vacancia, al considerar que se vulneró su derecho al debido proceso y a una defensa con plazo razonable.

La presidenta Dina Boluarte no acudirá al Congreso de la República para ejercer su defensa ante el debate de su posible vacancia. Su abogado, Juan Carlos Portugal, informó que la mandataria no participará en la sesión convocada por el Legislativo debido a que el procedimiento, a su juicio, vulnera garantías constitucionales básicas como el derecho a la defensa y el plazo razonable para su preparación.

“Un debido proceso parlamentario —cuya decisión afecta derechos constitucionales— tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas”, señaló Portugal en un pronunciamiento difundido la tarde de este jueves.

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Dina Boluarte dará mensaje a la Nación tras la aprobación de mociones de vacancia en el Congreso

lr.pe

El defensor legal cuestionó que el Parlamento notificara a la presidenta con apenas 50 minutos de anticipación antes del inicio del debate. “Cincuenta minutos, entre la notificación y la hora de audiencia, es sencillamente violatorio a cualquier procedimiento. ¡No lo convalidaremos!”, agregó.

Portugal también sostuvo que existen jurisprudencias del Tribunal Constitucional que sancionan este tipo de actuaciones, calificándolas como contrarias al debido proceso. En esa línea, insistió en que los derechos y garantías de orden constitucional “no tienen rostro” y advirtió que no participarán en un procedimiento que califican de arbitrario.

Con esta decisión, Dina Boluarte no estará presente en el hemiciclo en el momento en que el Congreso debata y vote su posible destitución del cargo.

Congreso admite moción de vacancia contra Dina Boluarte con 113 votaciones a favor

lr.pe

Dina Boluarte dará mensaje a la Nación tras la aprobación de mociones de vacancia en el Congreso

Imágenes filtradas del Palacio de Gobierno muestran las banderas peruanas dispuestas para eventos oficiales, lo que sugiere que la presidenta Dina Boluarte se dirigirá a la Nación. Esto indicaría que no asistirá a la citación del Congreso para defenderse de las cinco mociones de vacancia en su contra.

